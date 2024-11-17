Erdoğan: Bahçeli ile her konuda mutabıkız

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) önceki gün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. 3 saat 10 dakika süren toplantıda Erdoğan'ın MHP lideri Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşme, Cumhur İttifakı, muhalefetin durumu, ABD'deki seçimler ve partideki değişim süreçlerine ilişkin değerlendirme yaptığı öğrenildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE



Erdoğan toplantıda MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşmesinin detaylarını anlattı. Yenişafak'tan Resul Ekrem Şahan'ın haberine göre; Erdoğan, "Devlet Bey ile bir saati aşkın güzel bir görüşmemiz oldu. Aramızda tam bir mutabakat var. Görüşlerimizde bir farklılık yok. Belediyelerde yapılan geçici görevlendirmeler ile terörsüz Türkiye konusunu ele aldık. Bölgemizin, ülkemizin büyük tehdit altında olduğu bu süreçte iç cepheyi, Türkiye sathını güçlendirme vurgusu yaptık" dedi.

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Cumhur İttifakı'nın korunarak yoluna devam etmesi gerektiğine dikkat çeken Erdoğan "İttifakı dağıtmak, araya fitne sokmak isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Püskürttüğümüz saldırılarla yolumuza bu zamana kadar devam ettik bu zamandan sonra da devam edeceğiz. Siz de Cumhur İttifakı konusunda hassas olun" ifadelerini kullandı.

TRUMP'LA YENİ DÖNEM



Erdoğan'ın toplantıda ABD seçim sonuçları hakkında da konuşarak, "Yeni dönemde Trump'la ekonomi, savunma, ticaret ve diğer alanlarda kazanımlarımızı gözetmeliyiz. Trump da kendi kazanımı olacağı noktada bir ilişki kurmaya daha açık. İki tarafın çıkarlarını gözetecek bir süreç ile yol alabiliriz. Kabineye bu konuda talimat verdim. Siz de katkı verin" dediği öğrenildi.

Gözler üstümüzde



Muhalefetteki yaşanan gelişmelere değinen Erdoğan, "Milletimizin partimizden ve Cumhur İttifakı'ndan beklentisi çok yüksek. Muhalefetin kötü belediye yönetimi, iç çekişmeleri, gözleri yeniden AK Parti'ye çevirdi" dedi. Toplantıda kongre ve değişim süreciyle ilgili de konuşan Erdoğan, kırmadan, dışlamadan ve küstürmeden süreci yöneteceklerini kaydetti. Erdoğan, "Değişimler partimizi başarıya taşıyacak ve güç katacak. Yorulanları kırarak, dışlayarak değişime gitmeyeceğiz ince bir siyasetle her türlü şahsi hesabı kenara bırakıp samimiyetle çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nı AK Parti'nin kadrolarının başarısı inşa edecek" değerlendirmesini yaptı.