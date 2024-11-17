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Enflasyon, 10 yıl önceki market fişini nasıl etkiledi?

2014 yılından kalma bir market fişinde görülen fiyatların, 2024 yılında yüksek enflasyonla hangi seviyeye yükseldiğini ortaya koyuyor.

Haber Giriş : 17 Kasım 2024 08:55, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 08:58
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Enflasyon, 10 yıl önceki market fişini nasıl etkiledi?

Ekonomi Gazetesi'nden Özder Şeyda Uyanık'ın haberine göre; 2014 yılında marketten yapılan günlük bir alışveriş fişinin paylaşımı, 2024 yılında incelendiğinde enflasyondan kaynaklanan çarpıcı fark ortaya çıkıyor.

Fişteki fiyatların 2024 yılında aynı marketten yapılan hesaplamada yüzde 1.535 oranında arttığı görüldü.

TÜİK TÜFE verilerini detaylarında yer harcama gruplarındaki endeks değerlerinde "gıda ve alkolsüz içecekler" kaleminde aynı dönemde değişikliğin yüzde 1.282 oranında artış olduğunu görülürken, TCMB'nin "herkes için ekonomi" sayfasındaki enflasyon hesaplayıcıda aynı tarihlerde yapılan hesaplamadaki değişim genel TÜFE'ye dayanarak yüzde 973,62 oldu.

Fişte alınanlar 2014 yılı Haziran ayında 62 lira 23 kuruş tuttu.

2024 yılında aynı alışveriş ne kadar tuttu?

Aynı kalemler üzerinden stokta bulunan ürünlerle aynı market üzerinde yapılan hesaplamada ise 2024 yılı Kasım ayında aynı alışveriş 1.017,49 TL tuttu. En çarpıcı artış domates ve patlıcanda görülürken mevsimsel etkiler de göze çarptı.

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