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Devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı

Şanlıurfa'da otomobilin devrilmesi sonucu baba ve oğlu öldü, anne ağır yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 10:48, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 10:50
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Devrilen otomobildeki baba ile oğlu öldü, anne yaralandı

Ceyhun Kafadenk'in kullandığı 31 APK 111 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Hilvan kara yolunun 12. kilometresinde şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile 6 aylık bebeği Mehmet Akif öldü, anne Fatma Kafadenk ise yaralandı.

Hilvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatma Kafadenk'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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