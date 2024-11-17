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Türk dünyası, sözlük ve marşla sanatta da ortak dil kullanacak

Alfabe başta olmak üzere birçok konuda ortak kullanım alanlarını hayata geçiren Türk devletleri, sanat alanındaki kelimelerle ortak sanat sözlüğü ve ortak marş projelerini de hayata geçirecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 10:58, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 11:02
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Türk dünyası, sözlük ve marşla sanatta da ortak dil kullanacak

Sözlük çalışmasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Türk Devletleri Sanat Üniversiteleri Birliği Dönem Başkanı ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, İbn-i Sina'nın tıpla ilgili eserinde olduğu gibi sanat alanında da ansiklopedik bir çalışma yapılacağını söyledi.

"Sanatın bütün alanlarında ortak bir literatür kazandırma amacıyla çalışılmaya başlanmış bir sözlük." diyen Özden, sözlüğün Türk Devletleri Sanat Üniversiteleri Birliğince kurulan heyetin çalışmasıyla uzun soluklu bir zaman diliminde ortaya çıkacağını bildirdi.

Özden, "Herhangi bir sanat alanındaki terimlerin bütün Türk Devletleri'nde kullanılan kelimeleri ve ilerleyen süreçte ortak bir kelime, ortak bir payda, kısaca ortak bir terimsel literatürde buluşma amacıyla ortaya çıkmış olan bir çalışma." ifadelerini kullandı.

Birbirinden bağımsız sanat alanlarında bir sözlük bütünü oluşturulacağını belirten Özden, ansiklopedinin her bir alanının farklı bir sanat dalına ait bir sözlük olacağını anlattı.

Bu sözlükte yer alacak ve sanatın temsil gücünü ortaya koyan kelimelerin Türk halklarındaki karşılığına dikkati çeken Özden, kelimelerin kökenine inerek Türk dünyasındaki ortak dil birliğine paralel olarak ortak sanat literatürü, sanat dili birliğini tesis etmeyi amaçladıklarını kaydetti.

- Ortak marş hazırlanacak

Sözlüğün yanı sıra üye ülkeleri temsil edecek ortak marş çalışmalarının da bulunduğu bilgisini veren Özden, her ülkenin kendine ait ve kendi kimliğini yansıtan marşının bulunduğunu, ortak marşta ise Türk milletinin geçmişten ilham alınmış kendine özgü yapısının söz ve melodiyle anlatılacağını belirtti.

Özden, "Türk Devletleri'ne üye olan soydaşlarımızın ortak olarak anlayabileceği dilde yazılmış, bize ilham verecek bir marş. Yani milli ve manevi duygularımızı pekiştirecek, müziğin birleştirici gücünü ortaya koyacak ortak bir marş." ifadelerini kullandı.

Marşın, kurulacak heyetin ortak görüşleri doğrultusunda belirlenecek bir besteciye yaptırılacağını aktaran Özden, "Bunun söz kısmı da sözlük kısmında çalışılacak bütün sanat dallarındaki en ortak, yani herkese hitap eden, herkeste karşılığı olan kelimelerin daha çok kullanıldığı bir marş şeklinde karşımıza çıkacak." dedi.

Prof. Dr. Özden, sözlük çalışmasının "birkaç yıl içerisinde" marşın ise bundan daha kısa bir sürede tamamlanmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

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