Üniversite tartışmalı araştırma görevlisi ilanını düzeltti
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiğimiz araştırma görevlisi ilanındaki özel şartı düzeltti!
14 Kasım 2024 tarihli "Araştırma
Görevlisi Alımında Antrenörlük Belgesi Şartı Aranmaz" başlıklı
yazımızda; Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından 8
Kasım 2024 tarihinde ilan edilen Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi
ve Spor Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi kadrosu
için "Hentbol branşında kıdemli antrenörlük belgesine sahip olup,
spor bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak." şartı
arandığı, araştırma görevlisi alımlarında antrenörlük belgesi şartının aranmasının
hukuken uygun olmadığı ve başvurular bitmeden araştırma görevlisi kadrosunda
aranmaması gereken Hentbol belgesi şartının bir an evvel düzeltilmesinin faydalı
olacağını önermiştik.
Haberimiz üzerine Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından söz konusu ilanla ilgili olarak gereken düzeltme yapılarak Hentbol branşında kıdemli antrenörlük belgesi şartı kaldırılmıştır.