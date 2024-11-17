Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 13:14, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:31
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 4 PKK/YPG'li terörist ile Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.