PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasını yürüten terörist yakalandı
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünün ortak operasyonuyla yakalanan terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Portekiz yapılanmasında aktif faaliyet gösteren Serdar Tunagür, cezaevine gönderildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 13:43, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 13:40
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, geçmiş dönemde PKK/KCK adına faaliyet yürüttüğü belirlenen Tunagür'ün, Portekiz'de örgüt adına gerçekleştirilen eylem ve etkinliklere aktif katılım sağladığı tespit edildi.
İstanbul'da olduğu belirlenen PKK/KCK'lı Tunagür, düzenlenen operasyonla yakalandı. Serdar Tunagür, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak, cezaevine gönderildi.