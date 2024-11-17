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Tır sürücüsü aracından atladı ancak yine de hayatını kaybetti

Erzurum-Artvin karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Çekirdek yüklü tır, Erzurum-Artvin karayoluna inerken viyadükte virajı alamayarak şarampole yuvarlandı. Tır sürücüsü, aracından atlayarak kurtulmaya çalıştı ancak hayatını kaybetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 14:07, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:04
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Tır sürücüsü aracından atladı ancak yine de hayatını kaybetti

Azerbaycan plakalı tırın sürücüsünün kimliği ve yaşı henüz belirlenemedi. Kazada tır, şarampole yuvarlanarak ters döndü ve içerisindeki yük çevreye yayıldı.

Bu bölgede meydana gelen trafik kazalarında son bir yıl içinde onlarca kişi hayatını kaybetti ve birçok sürücünün yaralanmasına neden oldu. Vatandaşlar ve bölgeden geçen sürücüler, kazaların önüne geçilmesi için acilen bu noktaya bir tır kaçış rampası yapılmasını talep ediyor.

Yetkililere, trafik güvenliği açısından bölgedeki yol şartlarını gözden geçirme ve gerekli önlemleri alma çağrısı yapıldı.

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