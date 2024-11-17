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Maltepe'de doktora darp iddiasında şüpheli tutuklandı

Maltepe'de bir hastanede görevli doktoru darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 14:50, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:51
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Maltepe'de doktora darp iddiasında şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde "beyaz kod" butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli A.S.A'nın doktor M.N.M'yi darbettikten sonra hastane çıkışında park halinde duran motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babası ölen şüphelinin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Darbedilen doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kaydı alan şüpheli A.S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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