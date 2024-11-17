Maltepe'de doktora darp iddiasında şüpheli tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da, Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde "beyaz kod" butonuna basıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine geçti.

Yapılan incelemelerde, şüpheli A.S.A'nın doktor M.N.M'yi darbettikten sonra hastane çıkışında park halinde duran motosikletle olay yerinden kaçtığı tespit edildi.

Bir süre önce aynı hastanede tedavi gören babası ölen şüphelinin bu nedenle olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Darbedilen doktorun ise şüphelinin babasının tedavi sürecinde yer almadığı öğrenildi.

Çeşitli suçlardan kaydı alan şüpheli A.S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.