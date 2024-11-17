Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör örgütü PKK'yı ininde vurmaya devam ettiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net