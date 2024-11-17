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Hava trafiği milli 'İRADE' ile kontrol edilecek

Türk mühendislerince geliştirilen ilk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımı İnteraktif Radar Analiz ve Data Ekranı (İRADE) Çukurova ve İstanbul Atatürk havalimanlarında kullanılmaya başlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 15:27, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 15:30
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Hava trafiği milli 'İRADE' ile kontrol edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) tarafından geliştirilen hava trafik görüntüleme yazılımı İRADE'ye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık olarak tüm proje ve yatırımlarda yerlilik ve millilik unsurlarını ön planda tuttuklarına işaret eden Uraloğlu, "Havacılık alanında hayata geçirdiğimiz İRADE yazılımını İstanbul Atatürk ve Çukurova havalimanlarımızda kullanmaya başlayarak havacılık alanında yeni bir dönemi başlatmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli hava trafik görüntüleme yazılımımız sayesinde bu alanda da dışa bağımlılıktan kurtularak bundan sonraki yerli teknoloji ürünlerinin önünü açmış olduk." ifadesini kullandı.

"Hava trafik kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak"

Bakan Uraloğlu, İRADE yazılımının havacılık alanında uluslararası standartlara uygun, güvenli ve tamamen Türk mühendislerce geliştirilen ileri teknoloji bir ürün olduğunu aktardı.

Yazılımın, DHMİ bünyesinde çalışan personelin teknik bilgi, tecrübe ve bilgisinden faydalanılarak geliştirildiğine dikkati çeken Uraloğlu, "Hava seyrüsefer hizmetlerinde DHMİ personeli tarafından daha önce geliştirilen yerli ve milli Sayısal-Havalimanı Terminal Bilgi Sistemi'nin (D-ATIS) ardından bir başka yerli ve milli tasarım olan İRADE, günlük yaklaşık 5 bin hava aracı tarafından kullanılan Türk hava sahasında hava trafik kontrol hizmetleri için vazgeçilmez bir araç olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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