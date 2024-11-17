Japonya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Japonya'nın Kagoşima eyaletine bağlı Yakuşima Adası açıklarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 16:09, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:18
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Yakuşima Adası'nın 151 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.
Derinliği 10 kilometre olarak kaydedilen 6,2 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.