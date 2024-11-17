Kadınlar derbisinde kazanan Beşiktaş oldu

Fenerbahçe Petrol Ofisi ile Beşiktaş United Payment, Turkcell Kadınlar Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde karşı karşıya geldi.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan Beşiktaş, 17'nci dakikada Shameeka Fishley ve 28'inci dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın ikinci yarısında gol pozisyonlarından ses çıkmayınca maç 2-0 Siyah-Beyazlı takımın üstünlüğü ile sona erdi.

6 MAÇLIK SERİ

Beşiktaş United Payment, Fenerbahçe Petrol Ofisi'ni 2-0'la devirirken, üst üste 6'ncı zaferini yaşadı. Ligin ilk 3 haftalık bölümünde puana hasret kalan Siyah-Beyazlılar, 4. haftadan itibaren oynadığı Çekmeköy, Ünye, Trabzonspor, Bornova Hitab Spor ve Galatasaray maçlarını kazanmayı başarmıştı.

FENERBAHÇE YENİLGİYİ TATTI

Süper Lig'in ilk 8 haftasında oynadığı tüm maçları kazanarak 24 puanla lider durumda bulunan Fenerbahçe Petrol Ofisi, derbi mağlubiyetinin ardından ilk kez puan kaybı yaşadı. Süper Lig'in ilk haftasından bu yana kalesini gole kapatan Sarı-Lacivertli takım, 7 hafta aradan sonra kalesinde gol gördü.