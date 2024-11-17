İstanbul'da terör propagandası yapan 2 kişi gözaltına alındı

Emniyet güçlerinin diğer zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Şüphelilere ait dijital materyallere ve 1 balistik yeleğe de el konuldu.

Yasa dışı eylem yaptığı tespit edilen F.İ. ve Y.İ. gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün saat 21.00 sıralarında Demirkapı Mahallesi'nde terör propagandası yapıldığının belirlenmesi üzerine olay yerine intikal etti.

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