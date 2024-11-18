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Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti

Demokrat Parti'nin 15. Olağan Kongresi sonrası İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa etti. Kongrede yaşanan imza krizi ve tartışmaların ardından Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düştü.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 13:18, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 13:23
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Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti

Demokrat Parti'nin (DP) dün gerçekleşen 15. Olağan Kongresi, parti içi tartışmalar ve istifalarla sarsıldı. Gültekin Uysal yeniden genel başkan seçilirken, kongrede yaşanan gelişmeler Demokrat Parti'yi yeni bir krizin eşiğine getirdi. Kongreye partinin 3 milletvekilinden yalnızca İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş katılırken, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve İzmir Milletvekili Salih Uzun toplantıya katılmadı. Kongre sonrasında her iki isim de partilerinden istifa etti.

Kongrede, genel başkanlığa muhalif bir isim olan İlay Aksoy'un adaylığıyla ilgili yaşanan imza krizi dikkat çekti. Aksoy, adaylık için gereken 50 imzayı aşıp 60 delegenin desteğini alarak adaylığını ilan etti. Ancak daha sonra 11 delege imzalarını geri çekti. İstifa kararları meclis dengesini değiştirdi

Kongrede yaşanan bu tartışmaların ardından DP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. İstifalarla birlikte Demokrat Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e düşmüş oldu. Parti, Meclis'te yalnızca İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş ile temsil edilecek.

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