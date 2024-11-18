İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü açıldı
İstanbul Boğazı'nda dümen arızası yaşayan 114 metre uzunluğundaki tanker nedeniyle geçici olarak askıya alınan gemi trafiği çift yönlü açıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 07:08, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:09
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan bilgilendirmede, tankerin Ahırkapı Demir Bölgesi'ne demirletilmesinin ardından gemi trafiğinin 00.50 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak açıldığı kaydedildi.
Rusya'dan Kocaeli'ye seyreden 114 metre uzunluğundaki tankerin dün akşam İstanbul Boğazı Kandilli önlerinde dümen arızası yapması nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alınmıştı.