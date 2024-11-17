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Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buruk, Osimhen ile ilgili ''Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 17 Kasım 2024 23:10, Son Güncelleme : 17 Kasım 2024 23:10
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Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması

Sarı kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, Napoli'den kiraladıkları Osimhen'in transfer süreci ve sözleşmesindeki madde ile ilgili konuştu.

Buruk, "Sezon sonuna kadar Osimhen'in burada kalma niyeti var. Kendisi de kalmak istiyor, başta da aynı şeyi söylüyor. Orada bir madde var ama önemli değil, kalacağını söyledi. Ocak ayında transferle ilgili bir madde var. Bu madde, farklı şeyleri var. Önemli olan oyuncu. Karar veren oyuncu. O yüzden Osimhen burada kalacağını söylüyor. Gelirken de aynı şeyi söyledi. " ifadelerini kullandı.

Transfer süreci

"Gardi bana Osimhen ile ilgili böyle böyle bir şey var dedi. Gerçekçi gelmedi ilk başta. Sonra bizim Adana Demirspor maçı vardı. Maçtan sonra havalimanında video görüşme yaptık. Transfer komitesiyle bunu değerlendirdik. Başkana götürdük. Başkanın onayını aldık. Ondan sonra transfer gerçekleşti. Mertens ile iletişime geçtim. Icardi, İtalya'dan tanıyordu, konuştuk. İmkansız, çok zor olur dediler. Çok iyi oyuncu olduğunu söylediler. Bu tür transferlerde özellikle iyi tanıyan oyuncularla iletişime geçiyorum. Mevki olarak Icardi gibi bir isminiz varsa elinizde, önemli bir değer, onun da ne düşündüğünüzü bilmesi çok önemli. Onun yerine almıyorsun sonuçta. Icardi çok önemli bir oyuncu olduğunu, katkı sağlayacağını söyledi. Napoli'nin bırakmayacağını dile getirdi ama çok mutlu oldu. Takıma katkı sağlayacak iyi oyuncu olduktan sonra problem yok, Icardi için böyle."

Buruk, "Osimhen ile görüntülü görüşme yaptığımda iki forvet oynayacağım dedim. O zaman kanat oyuncum da çok yoktu. Elimde iki oyuncu varsa hep oynattım. Batshuayi da çok pozitif, takımı inanılmaz sahipleniyor. Çok mutluyuz. İyi çalışıyor, iyi katkı veriyor. Tam bir profesyonel. Hep istediğiniz tüden bir oyuncu. Avrupa'da kimsenin bizim gibi bir forvet üçlüsü yok.'' dedi.

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