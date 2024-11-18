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Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?

Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı merak ediyor. Peki emeklilere refah payı verilecek mi? Türkiye Gazetesi yazarı İsa Karakaş, memur ve memur emeklilerine kötü haberi verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 07:25, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 08:47
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Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?

Türkiye Gazetesi'nden İsa Karakaş bugünkü yazısında memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranının yazdı.

Karakaş'ın "Memur ve emeklisinin maaşlarına yapılacak güncelleme" başlıklı yazısı şöyle;

Memur ve emeklisinin maaşlarına yapılacak güncelleme

SGK ve Emekli Sandığı mevzuatı gereğince tüm memurların ocak ayında maaşlarının güncellenmesi zorunlu bulunmaktadır. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinden farklı olarak memur ve memur emeklilerinin maaş güncellenmesinde cari toplu sözleşmede yer alan hükümler esas alınmaktadır. Bu muvacehede geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklilerinin %19,31 oranında güncelleme yapılmıştır. Aynı aydan geçerli olmak üzere SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı dikkate alınarak %24,73 oranında güncellenmiştir.

Hal böyle iken geçtiğimiz temmuz ayında memur ve memur emeklileri sırf toplu sözleşmeye tabi olmaları nedeniyle enflasyonun 5,42 altında maaş güncellemesiyle karşı karşıya kalarak mağdur olmuşlardır.

Üstelik memur emeklileri, memurları verilmesine rağmen kendilerine verilmeyen seyyanen zammın da bugüne kadar verilmemesi nedeniyle mağduriyetleri gittikçe daha da artmıştır. Durum böyle iken özellikle memur emeklileri yeni yılda zamlı maaşlarını merak etmektedir. En son belli olan ekim enflasyonuyla birlikte muhtemel memur ve memur emeklilerinin maaş zamları bu yazımızda güncellenmiştir.


NİHAYET MEMURA ENFLASYON FARKI GÖRÜNDÜ

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2024 yılı ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 olarak gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %26,14 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %93,66 ile eğitim oldu.

Buna göre temmuz + ağustos+ eylül ve ekim ayları itibarıyla 4 aylık enflasyon farkı %12,07 olarak gerçekleşmiştir. Geriye sadece kasım ve aralık aylarına ilişkin 2 aylık enflasyon verileri kalmıştır.

2024-2025'teki memur maaşları ile memur emeklisi maaşlarına zammı da içeren mali ve sosyal haklara ilişkin 7. Dönem Toplu Sözleşme gereğince memur maaşları ile memur emeklisinin aylıklarına 2024'ün ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10'luk oranlar uygulanmıştır. 2025'in ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında %5'lik zam oranları uygulanacaktır. Geçtiğimiz eylül ayında 3 aylık kümülatif enflasyonun %8,93 olduğundan memur ve memur emeklilerine toplu sözleşmedeki %6 haricinde bir enflasyon farkı (%10'luk oranın altında kaldığından) çıkmamıştı. Ekim ayı enflasyonuyla birlikte daha yeni fark ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bugün itibarıyla memur ve memur emeklilerine cebine girecek olan güncelleme oranı %8'i bile bulmamış olup %7,99 oranına ulaşmıştır.

2025 OCAK AYINDA NE KADAR ZAM YAPILABİLİR?

Toplu sözleşme gereğince memur ve memur emeklisi maaşlarına toplu sözleşme gereğince her halükarda Toplu Sözleşme gereğince %6 oranında güncelleme yapılacaktır. Bu oranın yanı sıra enflasyon farkı ortaya çıkarsa bu fark da ilave edilecektir.

Hükümetin revize edilen OVP'de öngörülen %41,5'lük enflasyon hedefine gelebilecek güncelleme %10'nun altında kalmaktadır. Ancak daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz üzere bu oranın tutturulması mümkün de değildir. Nitekim %41,5'luk oran %44 olarak öngörülmüştür. Kanaatimce bu oranda tutturulamayacaktır. Bu bağlamda yıllık enflasyonun %45'in altına düşmeyeceğini söyleyebiliriz. Piyasa katılımcıları anket sonuçları da bu yöndedir. Bu bağlamda 2025/Ocak ayında memur ve memur emeklisi maaşlarına %11-%12 arasında bir güncelleme muhtemel hale gelmiştir.

Peki refah payı verilecek mi? Kendi kaynaklarımdan edindiğim duyumlara göre memur ve memur emeklilerine belirtmiş olduğu orana ilaveten refah payı verilmeyeceği yönündedir. Bu durumda temmuz ayında %5,43 oranında enflasyonun altında ezilen memur ve memur emeklilerinin 2025/Ocak ayında da en az %4 ila %5 arasındaki bir oranda enflasyonunun altında ezilmesi muhtemel hale gelmiştir.

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