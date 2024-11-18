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Suriye ve İran sınırına yüzde 85 duvar ördük

Terör ve insan kaçakçılığına karşı kara sınırlarına yeni 200 termal kamera sistemi kurulacak. 60 bin askerin görev yaptığı sınır boyları için 21 kilometrelik sabit gözetleme sistemi daha devreye alınacak. 148 kilometre daha güvenlik yolu yapılacak. Kıyı güvenliği için de, 6 kontrol botu envantere katılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 07:33, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 07:23
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Suriye ve İran sınırına yüzde 85 duvar ördük

Sınırlarını terör, yasa dışı göçmen ve kaçakçılardan korumak için tedbirleri üst seviyeye çıkaran Türkiye, dört bir yanı duvarlarla örmek için yaz kış demeden inanılmaz bir çalışma yürütüyor. Tek bir kör nokta kalmaması için yerli ve milli sistemlerle hudutları donatan Türkiye, kara sınırlarına yeni 200 termal kamera sistemi ve 21 kilometrelik sabit gözetleme sistemi daha kuracak. Kıyı güvenliği için ise 6 kontrol botu envantere katılacak, elektro-optik gözetleme kapasitesine sahip bir sahil gözetleme istasyonu da faaliyete geçirilecek.

YÜZDE 80'İ TAMAMLANDI
60 bin askerin görev yaptığı sınır güvenliği kapsamında birinci derecede riskli olan 1.471 kilometre uzunluğundaki Suriye ve İran sınırlarının yaklaşık yüzde 80'lik kısmını oluşturan 1.168 kilometrede güvenlik duvarı ve yaklaşık yüzde 85'lik kısmını oluşturan 1.254 kilometresinde devriye yolu çalışmaları bitirildi. Irak sınırındaki Habur ve Hezil Çayları boyunca yaklaşık 33 kilometrelik kısmında sedde ve yüksek güvenlikli panel çitin 23,5 kilometrelik kısmı tamamlandı. 560 kilometre olan İran sınırının toplam 331 kilometresinde güvenlik duvarı ve 343 kilometre devriye yolu çalışmaları tamamlandı.

ALGILAYICI SİSTEMLER
Van sınır hattında 46 kilometrelik güvenlik duvarı ve devriye yolu yapımı devam ederken tüm sınırların 1.053 kilometresi sınır aydınlatma sistemi ile 368 kilometresi de kamera ve algılayıcı sistemlerle donatıldı. Doğu ve güneydoğu sınırlarında 2023 yılı sonu itibarıyla 173 olan asansörlü kule sistemi sayısı bu yılın sonuna kadar 198'e çıkarılacak. Önümüzdeki yıl sınırların 148 kilometresine daha güvenlik yolu yapılacak.

YENİ ENERJİ HATLARI
Doğu ve batı sınırlarındaki teknolojik gözetleme sistemlerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için 2018 yılından bugüne kadar 598 kilometre enerji nakil hattı yapıldı. 62 kilometre enerji nakil hattı yapımı ise halen devam ediyor. Bulgaristan ve Yunanistan sınırlarında sınır güvenliğinin iyileştirilmesi için 2023 yılında başlatılan Trakya Sınır Fiziki Güvenlik Sistemleri Projesi kapsamında 223 kilometre devriye yolu çalışması tamamlanırken, 67 kilometrelik kısmında çalışmalar sürüyor.

YEŞİM ERASLAN

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