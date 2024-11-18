Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu

Onlarca dünya liderini ağırlayan Bakü'de güvenlik tedbirleri üst seviyeye çıkarılırken, İsrail Cumhurbaşkanlığının geçtiğimiz hafta Türk hava sahasının kullanımı için Ankara'nın kapısını çaldığı öğrenildi. Edinilen bilgiye göre; İsrail Cumhurbaşkanlığı, Herzog'un Azerbaycan'a güvenli uçuşu için Ankara'dan Türk hava sahasının kullanılması amacıyla izin istedi. Ancak, İsrail Cumhurbaşkanı'nın uçağının Türk hava sahasını kullanmasına izin verilmedi.

Herzog'un Bakü'ye gidememesi Azerbaycan medyasında da haber konusu oldu. Buna göre, İsrail tarafı, sorunun çözümü için Azerbaycan'a başvurdu. Herzog'un COP29'a katılmak için Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de aradığı belirtildi. Türkiye'den uçuş onayı çıkmayınca, Bakü'ye gidebilmek için başka güvenli uçuş alanı bulamayan Herzog'un seyahati iptal edildi. İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisi, seyahatin 'güvenlik' gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

YEŞİM ERASLAN