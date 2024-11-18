5 çocuğun yangında ölümü AK Parti MYK'da!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında önceki gün toplanan Merkez Yürütme Kurulu(MYK) toplantısında Türkiye'yi yasa boğan, İzmir'de yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybetmesi olayı da ele alındı. Başkan Erdoğan'ın konuyla ilgili, "Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı" dediği öğrenildi.

MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı ifade edildi. Anne Melisa Akcan, Bakan Göktaş'ın kendisini ziyaretinde çocukları neden bakanlık korumasına vermediğini şu sözlerle anlattı: "Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Ben evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim."

SİSTEM VE KANUN GEREĞİ KORUNMAYA ALINMALIYDILAR

İzmir'in Selçuk ilçesinde 11 Kasım'da anneleri Melisa Akcan'ın kapıyı üzerlerine kilitledikten evde kalan ve yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeş Fadime Nefes (5), Funda Peri (4), Aslan Miraç (3), Masal Işık (2) ve Aras Bulut Akcan (1) sobadan çıkan yangında hayatını kaybettiği olay Türkiye'yi yasa boğdu.

Acı olayın ardından ihmal olup olmadığı tartışıldı. Elim olayda ihmal var mı yok mu, gereken yapıldı mı yapılmadı mı, sistem nerede tıkandı sorulanın yanıtlanması için Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı inceleme başlattı. AK Parti MYK'da da acılı konu gündeme geldi. Sorumlular hakkında soruşturma açılması gerektiği bildirildi.



Bakanlığın denetim sisteminin olmadığı eleştirilerinin yersiz olduğu, mekanizmanın işletilmesinde sorun olduğu ifade edildi. Sistem ve kanun gereği çocukların devlet korumasına alınması gerektiği vurgulandı.



KORUMAYA ALMAYAN AKIL SORGULANMALI

Toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ihtiyaç sahibi hanelerle birebir ilgilendiğini sosyal yardım mekanizmasının olduğunun fakat mekanizmanın işleyişinin sorgulanması gerektiği vurgulandı. Konuyla ilgili bir MYK üyesinin, "18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı.

Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan akıllı sorgulamak lazım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



"ANNEME BİLE EMANET ETMEK İSTEMEZDİM"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 5 evladını da kaybeden anne Melisa Akcan'a İzmir'de taziye ziyareti gerçekleştirdi. Evlat acısı çeken anne Akcan Bakan Göktaş'a sarılarak ağladı. Anne Akcan, Bakanlığın her zaman yanlarında olduğunu ifade etti.

İzmir'de konuşan Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek programıyla aile bütünlüğünü koruyarak 6 bin 843 çocuğun sağlıklı gelişimlerini sağladıklarını belirterek, "Bu konuda yaklaşımımız anne baba ve evlatların bir arada olması evlatların aile şefkatinde büyümesidir. Bazen bu yöndeki bütün çabalarımıza ve desteklerimize rağmen maalesef çok üzücü acı olaylar yaşanabiliyor.



Çocuklarımızın üstün yaranını gözeterek her vakayı kendi özelinde değerlendirerek ele alıyoruz. Bazen anne veya babası ile çok güçlü duygusal bağları olan çocuklarımız için kurum bakımı kararı vermek evlatları aileden ayırmak çok zor olabiliyor. Aynen yaşadığımız son acı olayda olduğu gibi... Anne ile görüştüğümde şunu ifade etti: 'Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Anneme bile emanet etmek istemezdim evlatlarımı' Ben de bu olayın üzüntüsünü bir anne olarak hala yüreğimde taşıyorum. Annemizin acısını paylaşıyorum. Bakanlık olarak yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.



BAKANLIK İNCELEME BAŞLATTI

Edinilen bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyu detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek, inceleme başlattı.

Fatma GÖKSU