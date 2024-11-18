Ara tatilin ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor

TEM Otoyolu'nda ise Ankara istikametinde Gaziosmanpaşa ve Kağıthane arasında yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal ile Kadıköy arasında her iki yönde trafik yoğun seyrediyor.

Haftanın ilk mesai gününde sabah saatlerinde işlerine veya okullarına gitmek isteyenler yollar ile toplu taşıma duraklarında yoğunluk oluşturdu.

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