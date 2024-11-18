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Kiralık konutta yeni dönem

Kiralık konut fiyatlarındaki artışlarla birlikte kiracılar uygun fiyatlı ev bulmakta zorlanırken, sürekli artan fiyatlar nedeniyle kiracı ve ev sahipleri arasında da çeşitli sıkıntılar yaşanıyor. Son olarak zam pazarlığıyla, dava süreciyle uğraşmak istemeyen ev sahipleri artık evlerini bir yıllığına kiraya vermeye başladı.

Haber Giriş : 18 Kasım 2024 09:50, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 09:52
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Kiralık konutta yeni dönem

Kiracı-ev sahibi ilişkilerinde sıkıntılı süreç devam ediyor. Hayat pahalılığı ve artan fiyatlardan şikayet eden iki taraf da kira zamları konusunda sık sık karşı karşıya geliyor. Kiracılar, ev kiralarının artışından şikayetçiyken; bir dönem uygulanan yüzde 25 zam sınırı nedeniyle mağdur olduklarını düşünen ev sahipleri ise eski kiracılarını evden çıkaramadıklarını veya istedikleri oranda zam yapamadıkları için dert yanıyor.

Show Haber'e konuşan İstanbul Emlak Müşavirleri Başkanı Adnan Yeşiltaş, ortalama 4 yıl gibi süre içerisinde kiracıları çıkartmanın mümkün olmadığını söyleyerek, bu durumun sonucunda da ev sahiplerinin kendilerini garantiye almanın yol ve yöntemlerini aradığını belirtti.

Kira sözleşmesine dikkat

Yeşiltaş, o yöntemlerden birinin de "yıllık kiralama" modeli olduğunu ifade ederek, "Zam pazarlıkları, davalar ve arabulucu gibi süreçlerle uğraşmak istemeyen ev sahipleri artık bir-iki yıllık kiracı arayışına geçti. Kira sözleşmelerine de bu maddeyi ekleyen ev sahipleri, senesi dolan kiracının evinden çıkmasıyla; yeni kiracısına evini yüksek fiyattan kiralıyor" dedi.

"Evleri bir yıllığına kiralamayı kimlerin kabul ediyor?" sorusuna yanıt veren Yeşiltaş, "Atanmış bir öğretmen, memur, hemşire ve öğrenciler mecburen kabul ediyor" diye konuştu.

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