İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
MEB AGS Online Kurslarımız Başlıyor, Üstelik %50 İndirimli!
MEB AGS Online Kurslarımız Başlıyor, Üstelik %50 İndirimli!
Sponsorlu İçerik
Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı
Burs ve kredi ödemeleri hesaplara yatırılmaya başladı
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?
Memur ve memur emeklisine refah payı verilecek mi?
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da doktora saldırı
İstanbul'da doktora saldırı
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Maliye gözünü alkollü içecek sektöründeki kayıt dışılığa dikti
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
Bakanlıktan sokakta kalan kimsesizler için genelge
'Yenidoğan çetesi' davasında sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
'Yenidoğan çetesi' davasında sanıklar yarın hakim karşısına çıkacak
TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek
TBMM'de yoğun mesai bu hafta da sürecek
Benzine indirim geliyor
Benzine indirim geliyor
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek
Elektrikte yeni dönem başlıyor! Çok tüketen gerçek bedeli ödeyecek
11 bin öğrencinin evine devlet öğretmen gönderdi
11 bin öğrencinin evine devlet öğretmen gönderdi
Erdoğan: Bahçeli ile her konuda mutabıkız
Erdoğan: Bahçeli ile her konuda mutabıkız
Yeni yargı paketinde suçluya kaçış yolu yok!
Yeni yargı paketinde suçluya kaçış yolu yok!
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş; "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 10:06, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:06
Yazdır
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemelerin başladığını belirterek, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacaklarını açıkladı.
Göktaş, açıklamasında, Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinin 2022'den itibaren uygulanmaya başladığını belirtti.

Destekten yararlanmak isteyen ihtiyaç sahiplerinin başvurularını e-Devlet üzerinde Bakanlıkça sunulan "Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti" ekranından yapabileceğini bildiren Göktaş, başvuruların Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca titizlikle incelendiğini, verilen onayın ardından ödemelerin yapıldığını belirtti.

Doğal Gaz Tüketim Desteğinin aylık 188 TL- 438 TL arasında olduğunu ve ilden ile değişkenlik gösteren tutarlar üzerinden hesaplandığını bildiren Göktaş, "Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programında kış dönemine ilişkin ödemeler başladı. Bu kapsamda 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapacağız. Böylece bu yılın ocak-kasım aylarını kapsayan dönemde 653 bin 461 hak sahibine yaklaşık 1,4 milyar lira ödeme yapmış olacağız. Destekten yararlanacak olan vatandaşlarımız, mesken türü aboneliklerine ilişkin ikamet adreslerine ait faturalarını PTT ödeme noktalarında ibraz etmek suretiyle destekten yararlanabilecek." açıklamasında bulundu.

Düzenli Doğal Gaz Tüketim Desteğinden yararlanmak için Türk vatandaşı olmak, doğal gaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet etmek, e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvurmak, ikamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması, ödenecek faturasının mesken abone grubuna ait olması, hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi gerekiyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber