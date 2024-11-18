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1 kişinin öldüğü otobüs kazasına Valilik ve Başsavcılıktan açıklama

Eskişehir'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 11:37, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:37
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Eskişehir-Seyitgazi kara yolunun Derbent mevkisinde Ömer Yeşilyurt (43) idaresindeki Kamil Koç firmasına ait 16 BGZ 569 plakalı yolcu otobüsü, yoldan çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yolculardan Nihat Yüceler'in (56) öldüğü, 41 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere sevk edildi.

Alanya-Bursa seferini yapan otobüste şoför ve muavin dahil 44 kişinin bulunduğu öğrenildi.

- Valilik açıklaması

Eskişehir Valiliğinden yapılan açıklamada, Odunpazarı ilçesi Karapazar Mahallesi, Derbent mevkisinde saat 07.55 sularında Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir istikametine seyreden, içerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüsün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması ve takla atması sonucu tek taraflı ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasının meydana geldiği bildirildi.

"Kazada, ilk belirlemelere göre 1 yolcu olay yerinde hayatını kaybetmiş, 41 yolcu yaralanmıştır." denilen açıklamada, şöyle denildi:

"17 yaralı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 14 yaralı Eskişehir Şehir Hastanesine, 10 yaralı Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen yaralılardan birinin durumu ağırdır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz."

- Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlattı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığından açıklamada, kazanın Seyitgazi ilçesi istikametinden Eskişehir'e seyir halinde olan yolcu otobüsünün havanın yağışlı olması ve sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği bildirildi.

Açıklamada, kazada otobüste yolcu olarak bulunan 1 kişinin kaza yerinde yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kazayla ilgili Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma, olay yeri inceleme ve otopsi işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

- İl Sağlık Müdürünün açıklaması

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, gazetecilere, 44 kişinin bulunduğu otobüste 1 yolcunun hayatını kaybettiğini belirterek, yaralananların 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını söyledi.

Yaralılardan birinin genel durumunun iyi olmadığını anlatan Bildirici, "Entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesine alındı. Diğer vakalarımızın şimdilik genel durumları iyi gözüküyor. Görüntüleme cihazlarındalar. Tetkik ve tahlilleri yapılıyor. İnşallah onlar da ciddi bir sorun beklemiyoruz." diye konuştu.

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