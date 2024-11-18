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İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi

TÜİK'in çeyreklik İşgücü İstatistikleri verilerine göre, işsizlik oranı 2024 yılı üçüncü çeyrekte yüzde 8,7 seviyesine geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 10:26, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:10
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Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 106 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz-eylül dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 20 bin kişi azalarak 3 milyon 106 bin kişi olarak tespit edildi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre 0,5 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,5 puanlık artışla yüzde 16,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,3, kadınlarda ise yüzde 23,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

2022

2023

2024

1. Çeyrek

11

9,9

8,8

2. Çeyrek

10,7

9,7

8,8

3. Çeyrek

10

9,2

8,7

4. Çeyrek

10,2

8,8

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 136 bin kişi artarak 32 milyon 734 bin kişiyi buldu. İstihdam oranı da yüzde 0,1 artışla yüzde 49,6 olarak tespit edildi. Bu oran erkeklerde yüzde 67,2 iken, kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, söz konusu dönemde 116 bin kişi artarak 35 milyon 840 bin kişiye çıktı. İş gücüne katılma oranı da 0,1 puanlık artışla yüzde 54,3'e yükseldi. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1, kadınlarda yüzde 36,9 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 46 bin kişi, inşaat sektöründe 12 bin kişi, hizmet sektöründe 110 bin kişi artarken tarım sektöründe 32 bin kişi azaldı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,6'sı tarım, yüzde 20,6'sı sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,2'si ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 1,3 saat azalarak 42,6 saat olarak gerçekleşti.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 0,8 puanlık azalışla yüzde 26,5 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 17,8 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,4 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde temmuz-eylül dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakiler Toplam Erkek Kadın
Nüfus (bin kişi)

65.979

 32.649 33.330
İş gücü (bin kişi) 35.840 23.550 12.290
İstihdam (bin kişi) 32.734 21.927 10.807
Tarım (bin kişi) 4.767 2.758 2.009
Sanayi (bin kişi) 6.730 4.979 1.751
İnşaat (bin kişi) 2.177 2.071 106
Hizmet (bin kişi) 19.059 12.118 6.941
İşsiz (bin kişi) 3.106 1.623 1.484
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi) 30.139 9.099 21.040
İş gücüne katılma oranı (yüzde) 54,3 72,1 36,9
İstihdam oranı (yüzde) 49,6 67,2 32,4
İşsizlik oranı (yüzde) 8,7 6,9 12,1
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde) 16,8 13,3 23,5

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