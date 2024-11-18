Dolar 34,47 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,8 artışla 34,6000'dan tamamladı.

Dolar/TL, saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,4 azalışla 34,4690'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 36,3670'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 yükselişle 43,5040'tan satılıyor.

Dolar endeksi ise yatay seyirle 106,7 seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta faiz indirimlerinde aceleci olmayacaklarını belirtmesi ve jeopolitik risklerin artabileceği endişesiyle haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD'de Başkan seçilen Donald Trump'ın uygulayacağı politikaların Fed'in para politikasını nasıl etkileyeceğine ilişkin soru işaretleri varlığını korurken, geçen hafta açıklanan enflasyon verileri de yatırımcıları temkinli olmaya yönlendiriyor.

Para piyasalarında söz konusu gelişmelerin ardından Fed'in gelecek ay faiz indirimlerine devam etmeyebileceğine yönelik tahminler fiyatlamalara dahil oldu. Buna göre, bankanın yüzde 65 ihtimalle gelecek politika faizini 25 baz puan düşüreceği, yüzde 35 ihtimalle sabit tutacağı öngörülüyor.

Bununla birlikte, 20 Ocak'a kadar Başkanlık görevini sürdürecek Joe Biden'ın, Ukrayna'ya ABD yapımı füzeleri Rusya topraklarında kullanım izni vermesi risk algısının artmasına neden oldu.

Analistler, günün geri kalanında Avro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar endeksinde 107,5 seviyesinin direnç, 105,5 seviyesinin destek olarak öne çıktığını ifade etti.