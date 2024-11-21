Engelli raporu almak emeklilik şartlarını etkiler mi?

Soru : 1) Ben 1977 doğumluyum. 3 Eylül 1999 da ilk olarak Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine atandım fakat o dönemde yapılan bir uygulama olan "Hatay doğumluların Hatay'da göreve başlamasından önce yürütülen güvenlik soruşturması" nedeniyle aynı dönemde il dışından başlayan arkadaşlarımız hemen göreve başlarken benle aynı durumda bulunan arkadaşlarımız gibi gecikmeli olarak 8 Aralık 1999 da göreve başlayabildim.

2) 9 yaşında sol gözümü tamamen kaybettim fakat göreve başlarken ve sonrasında bu durumla ilgili herhangi bir rapor almadım.

bu ay itibariyle görevde 25 yılımı bilfiil doldurdum. Yukarıda saydığım şartlar göz önüne alındığında hangi durumda emekli olabilirim, engelli raporu almam emeklilik şartlarımı nasıl etkiler? Teşekkürler



Detaylar/Değerlendirmeler:

8 Eylül 1999 tarihinden önce işçi, esnaf, memurluk hizmeti olmayan ve bu tarihten sonra göreve başlayan kadın ve erkek memurlar 25 hizmet yılını (işçi, esnaf, memurluk, varsa borçlanılan süreler dahil) ve kadın ise 58, erkek ise 60 yaşını doldurmaları şartıyla emeklilik kazanımlarını elde edebilmektedirler.

Ayrıca, kısmi emeklilik olarak adlandırılan 61 yaşını doldurmak ve 15 tam hizmet yılı olmak şartıyla da, yani hem hizmet hem de yaş şartının olması şartıyla emeklilik kazanımı olmaktadır. Bu durum kadın ve erkek memur için aynıdır.



5434 kapsamında olanların engelliliklerinden dolayı emeklilik şartları:

1) Engellilik mevzuatından yararlanarak memurluğa başlama durum:



5434 kapsamında memur için göreve girerken en az % 40 oranında engelli olması ve engellilik mevzuatına uygun göreve başlaması halinde 15 yıl (5400) gün hizmeti olursa yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlanır.

Şayet göreve engellilik mevzuatına uygun olarak girmemiş, ancak göreve girmeden önce bu durumunu belirten yani göreve girmeden önce düzenlenmiş olan sağlık kurulu raporları varsa, bu raporları Kurumları aracılığı ile SGK na göndermek ve SGK Sağlık Kurulunca da incelenerek göreve başlamadan önce en az % 40 engelli olduğunun tespitini yapması halinde yine 5400 gün hizmetinin olması şartıyla istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabileceğini değerlendirmekteyiz.



2) Göreve girdikten sonra engellilik durumlarının incelenmesi:



5510 sayılı Kanunun 5434 kapsamında olan memurları ilgilendiren Geçici 4. Maddesinde yer alan hüküm aşağıdaki şekildedir:

"Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Kanun hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlamış olup, çalışmaya başlamadan önce ilgili mevzuatına göre alınmış ve en az % 40 oranında engelli olduklarını gösterir sağlık kurulu raporu bulunanlar ile en az % 40 oranında doğuştan engelli olduklarını belgeleyenlerden aylık talep tarihinde bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı olanlara; en az 5400 gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş ya da emekli keseneği ödenmiş olması kaydıyla, istekleri halinde bu madde hükümleri esas alınarak yaşlılık aylığı bağlanır. Ancak çalışmaya başladıktan sonra, Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmet sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu, Kurum Sağlık Kurulunca çalışma gücündeki kayıp oranının;

a) %50 ila %59 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 5760,

b) %40 ila %49 arasında olduğu anlaşılan sigortalılar, en az 6480,

gün uzun vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması kaydıyla, haklarında bu fıkra hükümleri uygulanır."



Bu hüküm gereği de, memurluk görevine engellilik mevzuatına uygun olarak girmemiş, ancak göreve girmeden önce bu durumunu belirten yani göreve girmeden önce en az % 40 oranında engelli olduğunu gösterir sağlık kurulu raporları varsa, bu raporları SGK na göndermek ve SGK Sağlık Kurulunca da incelenerek göreve başlamadan önce en az % 40 engelli olduğunun tespitini yapması halinde yine 5400 gün hizmetinin olması şartıyla istekleri üzerine emekli aylığı bağlanması mümkün olmaktadır.



Ayrıca, bu madde gereği göreve girmeden önce engelli ancak bunu tespit edemeyenler ise göreve girdikten sonra alacakları raporları, yani çalışma gücündeki kayıp oranları yine SGK Sağlık Kurulunca incelenmesi neticesinde çalışma gücü kayıp oranları;

- %50 ila %59 arasında olduğunun tespiti halinde en az 5760,

- %40 ila %49 arasında olduğunun tespiti halinde en az 6480,

gün SGK primleri ödenmiş hizmetleri olduğunda yine yaş şartı aranmaksızın emekli aylığı bağlanması imkanı bulunmaktadır.



Sonuç bağlamında sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

25 yıl hizmetinizin olduğunu belirttiğiniz için şu an için emeklilik şartlarınızın ayrıca 60 yaşınızı da doldurmanız yönündedir.



Engellilik şartlarınız olarak da;

Birinci olarak, göreve girmeden önce engelli olduğunuzu, yani göreve girmeden önce düzenlenmiş bir sağlık kurulu raporunuz varsa bu raporu Kurumunuz aracılığı ile SGK na göndermeniz birinci tercihiniz olacaktır. Bu durumda ikinci tercihinize ihtiyaç olmayacağını değerlendirmekteyiz.

Şayet birinci durumunuzu belirten ve göreve girmeden önce herhangi bir raporunuz yoksa bu defa ikinci tercihiniz olarak görevde iken engelliler hakkında yönetmelik hükümlerine göre alacağınız sağlık kurulu raporunu yine Kurumunuz aracılığı ile SGK na gönderilmesi ve SGK Sağlık Kurulu da çalışma gücü kaybı en az % 40 ila % 49 arasında olduğunu belirlerse engelliliğinizden dolayı emekli olabileceğinizi,



Dolayısıyla da her iki durumda da 25 yıl olduğunu belirttiğiniz çalışma hizmet yılınıza göre hizmet açısından bir eksikliğinizin olmadığını, dolayısıyla bu durumların birisinin SGK Sağlık Kurulunca kabul edilmesi halinde 60 yaş şartı aranmaksızın engelliliğinizden dolayı emekli olabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.



