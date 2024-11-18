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Ehliyet yenileme süresi uzatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 11:16, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 11:37
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı.

Halihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim.

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