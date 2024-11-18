Yeni açılacak okulların mobilyaları meslek lisesi öğrencilerinden

Diyarbakır'da bu yıl 25 yeni okul açılacak. Okulların sıra, masa ve mobilya ihtiyaçları ise meslek liseleri atölyelerinde imal edilerek karşılanacak. Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri bu okullardan 6'sının ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalara başladı. Okulun mobilya ve iç mekan dekorasyon alanı, metal teknoloji alanı ile makine tasarım alanı öğrencileri, bu 6 okulun bütün sıra, masa, öğretmen kürsüsü, askılık, hitabe takımı ve panolarını lisenin atölyesinde kendi imkanlarıyla üretiyor. Burada öğrenciler hem meslek sahibi oluyor hem de döner sermayeden harçlıklarını çıkararak ailelerine de katkıda bulunuyor.

'EĞİTİM İÇERİSİNDE İŞ, İŞ İÇERİSİNDE EĞİTİM YAPMAKTAYIZ'

Öğrencilerin en az asgari ücret kadar harçlık aldığını söyleyen Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Deniz Işın, "Okulumuzda İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle yapılan protokol gereği bu yıl açılacak olan yeni 25 okuldan 6'sının bütün donanım işlerini okulumuzda döner sermaye olarak yapmaktayız. Okulların ihtiyacı olan masa, sıra, öğretmen masası, öğretmen dolapları ve benzeri materyalleri okulumuzda imal etmekteyiz. Öğrencilerimizle beraber metal ve mobilya alanı olarak bunu yapmaktayız. Bu şekilde yaptığımız zaman hem öğrencilerimize katkıda bulunuyoruz hem de öğrencilerimize beceri olarak çok büyük katkıda bulunuyoruz. Yani eğitim içerisinde iş, iş içerisinde eğitim yapmaktayız. Öğrenciler burada en az asgari ücret kadar ücret alabiliyorlar. Okulumuzda 6 meslek alanında eğitim vermekteyiz. Bilişim alanı, elektrik elektronik alanı, inşaat alanı, mobilya ve iç mekan dekorasyon alanı, metal teknoloji alanı ve makine tasarım alanı olarak eğitim vermekteyiz" diye konuştu.

'HER TÜRLÜ MOBİLYA ÜRETİMİ YAPABİLİYORUZ'

Öğrencileri ana kalifiyeli elaman olarak da yetiştirdiklerini belirten Mobilya İç Mekan Tasarım Alanı Bölüm Şefi Öğretmeni Fatin Ak ise "Biz burada öğrencilerimizi mobilyacı olarak ana kalifiye elemanı olarak yetiştiriyoruz. Ham madde olarak almış olduğumuz bütün malzemeleri burada onlara göstererek birlikte üretim yapıyoruz. Her türlü mobilya üretimi yapabiliyoruz. Malzemeleri ihtiyacımız dahilinde sanayiden temin etmekteyiz. Şu ana kadar 400 masa ve sıra ürettik" ifadelerini kullandı.

Mobilya Bölümü 11'inci sınıf öğrencisi Umut Can Demirbaş, işi öğretmenlerinden öğrendikten sonra ürettiklerini belirterek, "Burada bazı okulların masa, sıra, pano gibi okulların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Arkadaşlarımla beraber okulun döner sermayesinde çalışıyoruz. Öğretmenlerimiz burada bize başta nasıl yapmamız gerektiğini gösteriyor. Daha sonra onların göstermiş olduğu şekilde üretiyoruz. Metalde bir sıkıntı varsa onu metalde çalışan arkadaşlarımıza gönderiyoruz. Onlar düzelttikten sonra biz burada işlemimize devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'GÜZEL VE ÖNLEMLİ BİR İŞ ORTAMIMIZ VAR'

Metal Teknolojisi 11'inci sınıf öğrencisi Mahmut Can Yılmaz ise burada mesleklerini geliştirdiklerini söyleyerek, "Aileme katkı için döner sermayede çalışıyoruz. Burada hem öğreniyoruz hem de çalışıyoruz. Burada güzel ve önlemli bir iş ortamımız var. Burada kendi mesleğimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Biz burada kaynak işi yapıyoruz. Burada masa, sıra ayakları, sandalye arkalarının metal kısmını biz burada yapıyoruz" dedi.