MSB, terör hedeflerinin Korkut ile vurulma anını paylaştı
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerinin Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) üretimi Korkut hava savunma sistemi ile vurulma anını paylaştı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 15:20, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 15:20
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör hedeflerine yapılan atışlara yönelik paylaşım yaptı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından, "Terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz" notuyla yapılan paylaşımda, ASELSAN üretimi KORKUT alçak irtifa hava savunma sistemi ile terör hedeflerine yönelik gerçekleştirilen atışların görüntüsüne yer verildi.