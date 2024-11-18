Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da aranan 1923 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da doktora saldırı
İstanbul'da doktora saldırı
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
'Demokrasi aşığı, vatan ve millet sevdalısı bir Türk evladıyım'
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Bakanlık açıkladı: Tarımsal arazilerin kiralanması nasıl olacak?
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
Ziraat Bankasından 'logo değişimi' ile ilgili iddialara açıklama
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
ALES/3 Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevapları yayımlandı
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden teğmenlerin kılıçlı yemini hakkında yapılan açıklamada, "İlgili personel Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 15:20, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:22
Yazdır
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulundaki yemin töreninde teğmenlerin resmi olmayan kılıçlı yeminine ilişkin sorumluların disipline sevk edildiği öğrenildi.

Bakanlık kaynakları, kılıçlı yemin soruşturmasındaki son duruma ilişkin şunları kaydetti;

Kara Harp Okulu Sancak Devir Teslim ve Mezuniyet Töreni öncesi bazı öğrenciler, törende ilk defa 29 Ocak 1999'da yönergeye eklenen ve 29 Mart 2023'te yönergede (Milli Savunma Üniversitesi Tören Yönergesi) yapılan değişiklikle kaldırılan metni okumak istediklerini amirlerine defalarca iletmiş, yönergede yapılan değişiklikle kaldırılan metnin törende okunmasının mümkün olmadığı kendilerine defaten tebliğ edilmiştir.

Törenin sona ermesinin ardından dönem birincisi tarafından mezun oldukları tabur ismi zikredilerek toplanmaları ses yayın sisteminden anons edilerek çocuklarının mezuniyet sevincini yaşayan ailelerin alandan dışarı çıkmaları istenmiş, töreni takip etmek için gelen basın mensupları teğmenler tarafından olay yerine davet edilmiştir.

Kılıç çatma esnasında okunacak metinden sadece eylemi organize eden teğmenlerin bilgisinin olduğu, teğmenlerin büyük çoğunluğunun sadece kılıç çatılacağı düşüncesi ile anonsa riayet ettikleri, misafir askeri personelin de anonsa uyarak olay yerine gelmelerinin bu düşünceyi teyit ettiği, yapılan eylemin mezun olmanın sevinciyle anlık gelişen bir durum olmadığı bazı öğrencilerin yönlendirmesiyle daha önceden planlanarak organize edildiği, bazı öğrencilerin ısrarlı taleplerine rağmen bahse konu disiplinsizliğe karşı amirlerin tören öncesinde gerekli tedbirleri almadıkları ve eylem esnasında müdahalede bulunmadıkları tespit edilmiştir.

Süreç nasıl devam edecek?
Her yönüyle büyük bir titizlik ve hassasiyetle yürütülen inceleme ve disiplin süreci sonucunda organize şekilde hareket eden teğmenler ile kastı, kusuru, ihmali veya sorumluluğu olan diğer personel disiplin mevzuatı kapsamında Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmiştir. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilen personelin işlemleri devam etmektedir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber