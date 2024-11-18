NG Uzay Gözlem Evi kapılarını açacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, NG Hotels, misafirlerine sunduğu deneyimlere bir yenisini daha ekliyor. Türkiye'de ilk defa bir otele uyarlanan mekan, doğayla teknolojiyi bir araya getirerek başta çocuklar olmak üzere her yaştan ziyaretçiye uzayı keşfetme fırsatı sunacak.

360 derece tam kubbe projeksiyon sistemiyle gökyüzü ve uzay deneyimi, gerçeğe yakın şekilde incelenebilecek. Yüksek çözünürlüklü dijital projeksiyon teknolojisi sayesinde evren, detayla izlenebilecek.

Özel gösterimler ve büyüleyici projeksiyonlarla yapılan keşif, her yaştan ziyaretçiye bilimsel merak uyandırmayı ve eğlenceli bir öğrenme ortamı sunmayı amaçlıyor. Gözlem evinde "Gökyüzü Şovları", "Eğitici Atölyeler" ve "Özel Gösterimler" etkinlikleri bulunacak.

Çocuklar ve ebeveynlerin bilim ve eğlencenin birleştiği ve birlikte vakit geçirebileceği gözlem evi, çocuklar öğrenirken eğlenecek ve aileler ise anılar biriktirebilecek.

Çocuklar, uzayı tanıtırken onları hayal gücünün sınırlarını zorlamaya teşvik eden özel içeriklerle, kendilerini birer küçük kaşif gibi hissedebilecek. Eğitici atölyeler, onların öğrenme süreçlerini eğlenceyle destekleyecek.

Yetişkinler, gözlem evinde evrenin sırlarını keşfederken, hem dinlenip hem de bilgi edinebilecekleri bir deneyim yaşayabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, gözlem evinin misafirlerin doğanın atmosferinde bilimin heyecanını deneyimleyebileceği bir yer olduğunu belirterek, yenilikçi yaklaşımın ürünü olarak tasarlandığını aktardı.

Hem çocuklara hem de yetişkinlere uzayı keşfetme imkanı sunmayı hedeflediklerini kaydeden Gür, "Bilimsel merak ve ilhamı bir arada yaşatmayı amaçladık. NG Hotels olarak, misafirlerimize yalnızca konaklama değil, aynı zamanda onları zenginleştiren ve unutulmaz anılarla buluşturan benzersiz deneyimler sunmaya devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.