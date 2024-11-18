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Elektrikli aracını evden şarj edenler dikkat: 5 bin kWh limiti geliyor

Elektrikli araç sahiplerine kötü bir haber geldi. 1 Ocak 2025 itibariyla, yıllık elektrik tüketimi 5 bin kilovatsaatin üzerinde olan tüketiciler, devletin sağladığı sübvansiyonlardan yararlanamayacak.

Haber Giriş : 18 Kasım 2024 17:04, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 17:05
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Elektrikli aracını evden şarj edenler dikkat: 5 bin kWh limiti geliyor

Elektrik faturalarında yeni tarife dönemi gelecek yıl başlıyor. 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak uygulamayla yıllık tüketimi5 bin kilovaatsaat (kWh) olan tüketiciler devlet sübvansiyonundan yararlanamayacak. Bu, Elektrikli araçlarını evden şarj edenler için maliyetlerin yükseleceği anlamına geliyor.

Düzenleme yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsıyor
Yaklaşık 40 milyon aboneyi kapsayan düzenlemede 5 bin kWh limitini aşan tüketiciler gerçek maliyet üzerinden ödemeleri gerçekleştirecek. Dolayısıyla aylık ortalama 417 kWh enerji tüketimi olan aboneler yeni düzenlemeden etkilenecek. Bu durum elektrikli aracını evinden şarj edenler için daha büyük bir sorun.

Yeni düzenleme ile maliyet artacak
Bir Togg T10X sahibi, aracını evden şarj ederek kilometre başına sadece 0.53 TL harcıyor. Ancak yeni düzenleme ile bu maliyet 1 TL'nin üzerine çıkabilir.

Pazara genel olarak baktığımız elektrikli araçlarda batarya kapasitesinin ortalama 80 kWh dolaylarında olduğunu görüyoruz (Örneğin Togg T10X V2 88.5 kWh). Togg örneğinden devam edersek; araç, bu kapasite ile gerçete 450-500km civarında bir menzil sunuyor. Ortalama bir aracın yılda 20 bin kilometre, ayda ise 1.600 km yol yaptığını varsayarsak Togg T10X', her ay 4 veya 5 kere şarj etmek gerekecek. Bu durumda evden yapılan şarj ile 350-400 kWh tüketime ulaşılacak. Bu da yıllık 4.2 ila 4.8 bin kWh yapıyor. Dolayısıyla yıllık 5 bin kWh limitini aşmak kaçınılmaz olacak.

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