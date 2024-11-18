Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada hapis cezası ve beraat kararları

Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
MEB AGS Online Kurslarımız 10 Aralık'ta Başlıyor!
Sponsorlu İçerik
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
MB açıkladı: Ekim'de konut fiyatları ne durumda?
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
İşsizlik oranı üçüncü çeyrekte geriledi
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Bakan Göktaş'tan 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' açıklaması
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kuzu eti fiyatlarında büyük artış! 10 günde 60 lira arttı
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Kadınlara, gençlere ve öğrencilere günlük 833 TL
Teşkilat kabine ile istişarede
Teşkilat kabine ile istişarede
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Türkiye izin vermedi! Herzog'un Bakü planı bozuldu
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Malatya'da tırın çarptığı polislerden 1'i şehit oldu 1'i yaralandı
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
Bakan Memişoğlu'ndan 'yenidoğan çetesi' açıklaması
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada hapis cezası ve beraat kararları

Kayseri'de Sözleşmeli Er Turgut Uzun'un (28) hayatını kaybettiği, pazar esnafı Adem Oral'ın (36) yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin davada Sıddık Can Taşdemir 31 yıl, Adem Oral 21 yıl, Kerem Taşdemir ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, 2 sanık ise beraat etti.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 21:50, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 21:53
Yazdır
Sözleşmeli erin öldüğü silahlı kavgada hapis cezası ve beraat kararları

Olay, geçen yıl 30 Aralık'ta saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesindeki Yeni Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Pazarcı Nimet Taşdemir (48), oğlu Sıddık Can Taşdemir (22) ve amcaları Kerem Taşdemir (51), meyve-sebze almak için geldikleri halde, aralarında husumet bulunan Adem Oral ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tabanca ve tüfeğin kullanıldığı kavgada, Adem Oral ayaklarından vurularak yaralandı, arkadaşı olan ve izninde Kayseri'ye gelen Sözleşmeli Er Turgut Uzun yaşamını yitirdi. Olayın ardından gözaltına alınan Sıddık Can, Kerem ve Nimet Taşdemir ile Adem Oral tutuklandı.

GÜVENLİK GEREKÇESİYLE DOSYA ÇORUM'A GÖNDERİLDİ

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Nimet Taşdemir, oğlu Sıddık Can Taşdemir ve amcaları Kerem Taşdemir hakkında Sözleşmeli Er Turgut Uzun'a karşı olan eylemlerinden dolayı 'Kasten adam öldürme' suçundan 1'er kez, Adem Oral ve ağabeyi Nuh Oral'a (37) karşı eylemleri nedeniyle de 'Kasten adam öldürmeye teşebbüs etme' suçundan 2'şer kez olmak üzere toplam 3'er kez müebbet hapis cezası istendi. Dosyanın geldiği Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazı yazıp, davanın güvenlik gerekçesiyle Çorum'a nakledilmesini talep etti. İnceleme sonrası dosya, Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde gönderildi.

KARAR DURUŞMASINDA SIKI GÜVENLİK

Davanın karar duruşması, bugün Çorum'da görüldü. Polis, sabah saatlerinden itibaren Çorum Adliyesi önünde güvenlik önlemi aldı. Salonda sadece taraf avukatları hazır bulunurken, tutuklu sanıklar SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuklu sanık Kerem Taşdemir, son savunmasında, "Silahlı kavga çıktı. Allah şahidimizdir ki kimseye zarar verme gibi bir kastımız yoktu. Kendimi ve yanımdaki yakınlarımı korumak için çaba gösterdim, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

SAVUNMA YAPMADILAR

Sıddık Can Taşdemir, sanık-müşteki Adem Oral ve Kerem Taşdemir ise suçlamaları kabul etmeyerek savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından kararını açıkladı. Cinayeti işlediği iddiasıyla Sıddık Can Taşdemir 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 31 yıl, Adem Oral 21 yıl ve Kerem Taşdemir ise 7 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Diğer sanık Nimet Taşdemir ile sanık-müşteki Nuh Oral hakkında da beraat kararı verildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber