Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz

Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde Pamukkale Üniversitesi Akademik Yılı Açılış töreni düzenlendi. Törene; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün, Vali Ömer Faruk Coşkun, Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan ve çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, program öncesinde üniversitenin fuaye alanında yer alan stantlarda, enstitü, fakülte ve yüksekokulların faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı, burada sergilenen ürünleri inceledi. Yılmaz daha sonra Filistin Köşesi'nde öğrencilerle sohbet etti.

'ARTIK HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL'

Törende konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, teknolojik ilerlemenin ve dijital dönüşümün taşıyıcısı olan üniversitelerin verimlilik artışını sağlayan en önemli aktörler arasında yerini aldığını, üniversitelerin araştırma merkezleri ve teknoparklar aracılığıyla yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesine öncülük ettiğini ve dijitalleşmenin gerektirdiği nitelikli insan kaynağını yetiştirdiğini söyledi. Dijital ve yeşil dönüşümün Türkiye'nin orta ve uzun vadeli vizyonunun omurgasını oluşturduğunu belirten Yılmaz, "Bu vizyon doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, eğitim camiasıyla yakın iş birliği içinde çalışıyor. Dijital ekonomiyi güçlendirecek politikalar geliştiriliyor. Siber güvenlik kapasitemizin güçlendirilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız çalışmalar sonucunda Türkiye'nin ilk siber güvenlik lisesini kurduk. Ardından geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulu iş birliğiyle üniversitelerimizde ilk siber güvenlik meslek yüksekokullarını açtık. Bu yılsa siber güvenlik mühendisliği ve bilgi güvenliği bölümü gibi yeni lisans programlarıyla çıtayı yükselttik. Geçtiğimiz dönemde İsrail tarafından Lübnan'da yapılan saldırılarda da gördüğümüz üzere artık hiçbir yer güvenli değil. Cep telefonlarıyla, çağrı cihazlarıyla bile saldırıların yapıldığı bir dünyadayız. Siber güvenlik hem kişilerin kendi temel hakları, hürriyetleri, veri güvenlikleri açısından hem kurumların sağlıklı çalışması, milli güvenliğimiz ve firmalar açısından çok önemli" dedi.



'ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLADIK'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bugüne kadar Türkiye'nin siber güvenlikle ilgili çok başarılı işlere imza attığını ama bunları daha üst bir noktaya taşımak istediklerini bilirterek, "Cumhurbaşkanlığına bağlı yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz. Çok güçlü bir yapıyla bu alandaki süreçleri düzenleyecek ürünleri ve firmaları akredite edecek çok daha etkili bir şekilde ülkemizin, insanımızın, firmalarımızın siber güvenliğini sağlayacak bir yapılanmaya gidiyoruz. Önümüzdeki vadede, yakın bir dönem içinde Meclis'imizin bu yeni teklifi değerlendireceğini düşünüyorum. Ayrıca Ulusal Yapay Zeka Stratejisi ve eylem planı hazırladık. Bu anlamda da Türkiye, sahip olduğu imkanları sonuna kadar zorlayarak öncü ülkelerden biri olma çabası içinde. Yapay zeka yine her şeyi çok derinden dönüştüren bir yeni eğilim olarak geliyor. Üniversitelerimizden firmalarımıza, kamu kurumlarına varıncaya kadar bütün kurumların bu eğilimleri görmesi lazım. Yapay zeka birçok mesleği belki ortadan kaldıracak. Ortaya bazı yeni meslekler çıkacak. Bir taraftan da mevcut meslekleri yapma biçimimiz değişecek. Belki meslek devam edecek ama farklı bir şekilde icra edilecek. Dolayısıyla artık geleceği planlarken bugünün ihtiyaçlarıyla birlikte doğabilecek yeni ihtiyaçları da düşünerek programlarımızı, müfredatımızı, eğitim süreçlerimizi planlamak durumundayız. Dolayısıyla yapay zeka da yine çok çok önemli bir süreç" açıklamalarında bulundu.



'HER ALANDA ÜRETKEN YAPAY ZEKAYI ÇOK DAHA ETKİLİ KULLANMAK İSTİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamuda, özel sektörde, eğitimde ve her alandaki işi daha verimli ve etkili yapmayı sağlayan yapay zeka uygulamalarının bulunduğunu dile getirip, "Önümüzdeki dönemde sağlıktan sulama sistemlerine, enerji üretiminden en basit bürokratik birtakım çalışmalara ve güvenlik alanına varıncaya kadar her alanda üretken yapay zekayı çok daha etkili kullanmak istiyoruz. Dijital Genç Yapay Zeka Ekosistemi ile 4 bin öğrenciye teknik ve uygulamalı yapay zeka eğitimi verilerek, gençlerin dijital dünyadaki yetkinliklerinin artırılmasını hedefliyoruz. Dijital İnovasyon İşbirliği Platformu üniversitelerin araştırma altyapılarını bir araya getirerek kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu ileri dijital teknolojilere yönelik çözümler geliştirmek amacıyla kuruldu" diye konuştu.

'HER BİR ÇOCUĞUMUZA BU FIRSAT EŞİTLİĞİNİ SUNMALIYIZ'

Geçmiş yıllarda yükseköğretim kurumlarında eğitim almanın ücretli olduğunu belirten Yılmaz, "Devlet burslusu olarak 2 yıl yurt dışında üniversite eğitimi aldım. Yükseköğretim kurumlarında ücretsiz eğitim verilmesi önemlidir. Ücretsiz eğitimleri de burs ve yurt imkanlarıyla destekliyoruz. Bunların hepsi fırsat eşitliği kavramıyla vücut buluyor. Cumhuriyeti çok farklı tanımlayanlar var. Bingöl'de doğup, Bingöl Lisesi'ni bitirip sonra ODTÜ'ye gelip eğitim alıp, planlanma teşkilatında çalışıp, bugün Cumhurbaşkanı Yardımcısı olabildiysem; cumhuriyetin fırsat eşitliği ile bu noktaya gelebildiğimi düşünüyorum. Ülkemizin neresinde doğmuş olursa olsun, dini, ırkı ne olursa olsun her bir çocuğumuza bu fırsat eşitliğini sunmamız lazım. Fırsatları değerlendirip, değerlendirmemek kişilerin elinde olan bir şey. Bize devlet olarak düşen herkese fırsat eşitliğini sağlamaktadır. Herhangi bir gerekçe ile hiçbir çocuğumuzun önünü kesmemeliyiz" diye konuştu.