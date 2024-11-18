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Bodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldı

İstanbul Güngören'de apartmanın bodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çalan şahıs Kocaeli'de yakalandı. Üst ve evlerinde yapılan aramalarda, 20 bin 500 dolar, ele geçirildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 19:32, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 19:33
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Bodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldı

Olay, 28.10.2024 günü İstanbul'un Güngören ilçesi Güven Mahallesi Menderes Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına giren şahıslar 10 kilogram altın çaldı. Sabah kuyumcu dükkanına gelen iş yeri sahibi altınların olmadığını anlayınca polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğine bağlı görevliler olay yerinde inceleme yaptı.

Yapılan çalışmalarda, Camii Sokak bulunan apartmanın bodrum katında alttan duvar delinerek kuyumcunun kasasına ulaşıldığı, alt taraftan altınların alınarak hırsızlığın gerçekleştirildiği anlaşıldı. Yapılan çalışmalarda şüpheliler Mevlüt A, A. A., M. A 11.10.2024 günü yapılan müşterek çalışma sonucu Kocaeli ili Kartepe ilçesinde yakalandı. Şahısların yapılan üst ve ikamet aramalarında 20 bin 500 Dolar,1 adet müştekiye ait su yolu bileklik, 3 bin 500 TL para ele geçirildi.

Bodrum katından duvar delerek girdiği kuyumcudan 10 kilogram altın çaldıEmniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi. Olayı gerçekleştiren Mevlüt A. isimli şüpheli tutuklandı. Mevlüt A'ya olay sonrası yardım eden A. A., M. A., isimli şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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