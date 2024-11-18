Şanlıurfa'da iki ton bozuk tatlı ve kuru yemiş ele geçirildi

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 ton bozuk tatlı ile fıstık ve ceviz içi ele geçirildi.

Evren Sanayi Sitesi'ndeki bir işletmede denetimde bozulmuş ve içinde böceklerin bulunduğu 2 ton tatlı ve 200 kilogram fıstık ile ceviz içi ele geçirildi. Bozulmuş gıdalara imha edilmek üzere el konuldu.

AA'nın haberine göre, para cezası kesilen işletmeyle ilgili yasal işlem yapıldı.