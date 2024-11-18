Üniversite, 'Mutluluğun formülünü bulan' profesör arıyor

Konya Selçuk Üniversitesi'nin öğretim üyesi alım ilanı 15 Kasım'da Resmi Gazete'de yer aldı. Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı için alınacak olan profesör için yalnızca "Dünyada mutluluğun formülü' konusunda çalışmaları olmak" koşulu arandı.

Cumhuriyet'ten Şevval Aydoğan'ın haberine göre aynı bölüm için başka üniversitelerde arasında, "Doçentliğini temel İslam bilimleri (Tefsir) alanında almış olmak" gibi kriterler bulunurken, bu kadro ilanında başka kriterler yer almadı.