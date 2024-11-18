Şırnak'ta terör operasyonunda 4 kişi tutuklandı
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Kasım 2024 22:36, Son Güncelleme : 18 Kasım 2024 22:37
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 11-17 Kasım'da kent merkezi ve ilçelerde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenledi.
Operasyonlarda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı???????.