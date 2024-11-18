İYİ Partili Çömez, yenidoğan çetesine ilişkin tüyler ürperten detayları anlattı

İstanbul'da, yenidoğan bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmalleri sonucu bebek ölümlerine yol açtıkları iddia edilen "Yenidoğan Çetesi" üyelerinin yargılanmasına başlandı.

İYİ Parti Milletvekili Turhan Çömez, Sözcü TV'de çete üyeleriyle ilgili yeni detayları anlattı. Bebeklere yapılan işkencelere değinen Çömez'in açıklamaları şu şekilde oldu:

"Çocukların testislerini sıkarak çürütmüşler"

"Elimizde bilgi, belge çok, bir kısmını paylaştım. Daha da paylaşacağım bilgiler var. Türkiye duysun bunları, çocukların testislerini sıkarak çürütmüşler...

Elimde belgeleri var. Fotoğrafları paylaşıyorlar kendi aralarında ve utanmadan sıkılmadan sırıtan emojiler göndererek yapıyorlar.

Hepsinin belgesi var, müdahil olayım diyorum, daha ne söyleyeyim. Biz buraya adaleti aramaya geldik, insan haklarını aramaya geldik, Gözü yaşlı bebeklerin, annelerin hukukunu aramaya geldik. Daha çocuğunu kucağına alamamış, sütünü emzirememiş, kulağına ezanını okuyamamış, ismini üfleyememiş gitmiş çocuğunu bu çetelere teslim etmiş.

"Çocuklar günlerce aç bırakılmış"

Peki çeteler ne yapmış, devleti soymak için bu çocukları katletmişler. 12 bebeğin öldürülme raporlarına baktığınızda aç bırakıldığını görürsünüz. Çocuklar günlerce aç bırakılmış.

Bu dosyada hala birçok isim olmadığını görüyoruz. Benim elimdeki isimlerin birçoğu yok bu dosyada. Bir tek isim vereceğim Opara bebek... Açın dava dosyasını göreceksiniz.

Ne yazıyor biliyor musunuz Opara bebeğin nasıl öldürüldüğüyle ilgili; Hemşireler yanlış tedavi uygulamıştır. Yetersiz bir yoğun bakım ünitesindedir ve o yüzden ölmüştür.

"Fotoğraflar bende var"

Ben size Opara bebeğin hikayesini anlatayım. Bütün Türkiye Opara bebeğin hikayesini dinlesin; bebek 6 aylıktan büyük olduğu için bu hastaneye getiriliyor.

Bu hastanede 6 ay üzeri yoğun bakım ünitesi yok ancak bebeği sevk etmiyorlar yenidoğan bebek ünitesinde bir beşiğin üzerine yatırıyorlar ve oradaki hemşireler bebeği entübe ediyor.

Fotoğrafları bende var. Ondan sonra da çetenin büyüklüğüne bakın ki il sağlık müdürlüğünden biri arayıp sizi denetlemeye gelecekler diyor.

Opara bebeği oradan alıp diğer hastaneye sevk ediyorlar ancak burada da 6 ay üzeri yoğun bakım ünitesi yok. Yine bebeği bir beşiğe yatırıyorlar.

O yoğun bakımdaki hemşirede uyuyor ve Opara bebek boğazındaki tüpü çekiyor, boğularak ölüyor."