19 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları
19 Kasım 2024'ten önemli gündem başlıkları.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'da gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nde basın toplantısı düzenleyecek.
(Rio de Janeiro)
2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lesotho Başbakanı Samuel Ntsokoane Matekane'yi resmi törenle karşılayacak. Yılmaz ile Matekane, baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından, ortak basın toplantısı düzenleyecek. Yılmaz, Türkiye-Lesotho Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00/10.15/12.30/16.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye'nin Girişimci Kadın Gücü Yarışması ödül törenine katılacak.
(Ankara/14.30)
2- TBMM'den
- CHP, MHP ve DEM Parti Meclis Grup toplantıları düzenlenecek.
- Genel Kurulda, iç güvenlik alanında düzenlemeler içeren Dahiliye Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlık Bakanlığının 2025 yılı bütçesi görüşülecek.
(TBMM/13.30/10.45/12.45/15.00/10.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ticaret Heyeti Açılış Programı'na ve Müteahhitlik Firmalarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.
(Basra)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a saldırılarına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs/Beyrut)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Karadağ ile oynayacağı maçı izleyecek.
(Niksic/22.45)
2- Ümit Milli Futbol Takımı, Yıldız Entegre Kocaeli Stadı'nda oynanacak özel maçta Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
(Kocaeli/20.00)
3- 20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, UEFA Elit Lig 5. hafta maçında Almanya'yı Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ağırlayacak.
(İstanbul/19.00)
4- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından; Ortahisar Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor-Adasokağı maçları yapılacak.
(Trabzon/14.00/İstanbul/16.00)