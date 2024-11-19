Petrolde yerli üretim iki katına çıktı

Türkiye Gazetesinde C. Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Karadeniz'deki gaz üretiminden Cabbar'daki petrol üretimine, madencilikten vatandaşlara sağlanan desteklere kadar birçok başlıkta bilgi veren Bayraktar, özetle şunları söyledi: "Bir zamanlar adı terörle anılan Gabar'da keşfini yaptığımız petrol, sadece rezerv miktarıyla değil, aynı zamanda kalite açısından ülkemiz ekonomisi için fevkalade büyük öneme sahip. Geçen yıl burada bilgisini verdiğim günlük 23 bin varil üretimi, bugün itibarıyla iki buçuk katına çıkartarak günlük 57 bin varilin üzerine çıktı. Gabari ve civarında farklı sahalarda yeni kesif kuyularını da açmaya devam ediyoruz. 2024'te Şırnak, Hakkari, Van başta olmak üzere toplam 84 sondaj tamamlandı, bu rakamı yıl sonunda 100'e çıkaracağız. Bu sayede 66 milyon varillik yeni rezerv keşfettik. 2025'te ise 143 arama sondajı yapmayı hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası ve Gabari Bölgesi basta olmak üzere üretim alanlarımızı genişletmek ve üretimimizi artırmak için TPAO önümüzdeki yıl 143 milyar liranın üzerinde yatırım yapacak. Yurt dışındaki sahalarımızda gerçekleştirdiğimiz 40 bin varillik üretimimizle birlikte günlük toplam 155 bin varilin üzerinde petrol üretiyoruz. 6,3 milyon otomobilin yakıt ihtiyacını kendi ürettiğimiz petrolle karşılıyoruz. Ortaya koyduğumuz hedefler doğrultusunda Türkiye'yi enerjide tam bağımsız kılarak, kendi kendine yeten bir ülke haline getirmeye kararlıyız.

275 MİLYAR LİRALIK DESTEK

Tüm vatandaşlarımızın elektrik ve doğalgaz faturalarında 2023 yılında 328 milyar lira, 2024 yılının 10 ayında ise 275 milyar lira devletimiz tarafından karşılanmıştır. Düzenli Doğal Gaz Tüketim Destek Programı'nda kış dönemine ilişkin başlatılan ödemeler kapsamında ise, 521 bin 411 hak sahibine toplam 153,3 milyon lira ödeme yapılacak. Halihazırda meskenlerde kullanılan elektriğe düşük kademede yüzde 60, yüksek kademede yüzde 40; doğalgaza ise yüzde 63 destek uygulanmaktadır. Bunun yanı sıra, dar gelirli hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, hanedeki kişi sayısına göre aylık 150 kilovatsaate kadar destekleme yapıyoruz. Bu kapsamda 2024 yılı başından itibaren 4,1 milyon haneye 8,1 milyar lira elektrik tüketim desteği, 654 bin haneye ise 1,4 milyar lira doğalgaz tüketim desteği verildi. Ayrıca, bu yıl içinde 1,6 milyon haneye toplam 1,4 milyon ton kömür dağıtımı planladık, kömür dağıtımı halen devam etmekte. Bu desteklere ilave olarak, geçtiğimiz yıl uygulamaya konan Aile ve Gençlik Fonu'na; maden, petrol ve doğalgaz üretiminden elde edilen gelirlerden toplam 5,8 milyar lira tutarında bütçe aktararak, basta deprem bölgelerimiz olmak üzere, gençlerimizin yuva kurmalarına destek verdik. Bu fona katkımızı petrol ve doğalgaz üretimimizi artırarak her yıl büyüteceğiz. Aile kurumumuzu güçlendirmeye ve gençlerimize her alanda destek olmaya devam edeceğiz.

BORDA REKOR KIRACAĞIZ

Dünyadaki rezervin yüzde 73'üne sahip olduğumuz bor madeninde yüzde 60'ın üzerinde küresel pazar payıyla bu alanda liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu çerçevede, 2024'te 2,5 milyon ton bor ürünleri satısı karşılığında, yüzde 97'si ihracat olmak üzere, 1,3 milyar dolar satış, gerçekleştirerek bir rekor kıracağız. Ham madde arz güvenliğimiz kapsamında, Asya'dan Afrika'ya farklı coğrafyalarda faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu çerçevede, Nijer'de arama çalışmaları yürüttüğümüz altın sahalarından birinde 2025 yılında üretime başlamayı planlıyoruz. Eskişehir Beylikova'da keşfettiğimiz dünyanın ikinci en büyük Nadir Toprak Elementleri rezerv sahasındaki üretimi geliştirerek, bu alanda önemli bir küresel tedarikçi haline gelmeyi hedefliyoruz. Türkiye için kritik ve stratejik madenler yol haritamızı önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacağız.

YURT İÇİ GAZ ÜRETİMİ GÜNLÜK 8 MİLYON METREKÜP

Sakarya Gaz Sahası'nda geçen yıl bütçe görüşmeleri döneminde günlük 3,8 milyon metreküp olan üretimin, bugün itibarıyla yaklaşık iki katına ulaşarak 7 milyon metreküpe çıktığını belirten Bakan Bayraktar "Diğer sahalarımızla birlikte toplam yurt içi üretimimizi günlük 8 milyon metreküpe yükselterek 3,5 milyon hanemizin ihtiyacını kendi doğalgaz üretimimizle karşılar hale geldik. Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimin artırılması için yaptığımız planlama kapsamında bir adet yüzer üretim platformunu envanterimize kattık. Adeta deniz üstünde bir sanayi tesisi olan ve 2026'da üretime alacağımız bu platform ile birlikte günlük üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkaracağız. Yani, hanelerimizin yarısının gaz ihtiyacını kendi gazımızla sağlamış, olacağız. Bir taraftan mevcut sahada üretimimizi artırırken, diğer taraftan yeni sahalarda sondajlara devam ediyoruz. Karadeniz'de saha geliştirme çalışmaları kapsamında Abdülhamid Han Gemimiz 9 Kasım 2024 tarihinde yeni bir sondaja başladı." dedi.