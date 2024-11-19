Her yıl 130 bin bebek erken doğuyor

66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Ana sayfaHaberler Yaşam

Her yıl 130 bin bebek erken doğuyor

İstanbul Aile Hekimliği Derneği Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan, dünya genelinde her yıl 2,7 milyon yenidoğan ölümüne neden olan erken doğumun önlenmesi için gebelik sürecinde uzmanlara başvurulması gerektiğini belirtti. Türkiye'de ise 2022'de doğan bebeklerin %12,9'u erken doğdu.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 07:38, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 07:40
Yazdır
Her yıl 130 bin bebek erken doğuyor

Türkiye Gazetesinden Ziyneti Kocabıyık'ın haberine göre; Yenidoğan ölümlerinin dünya genelinde her yıl 2,7 milyon can kaybına sebep olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Bilim Komisyonu Üyesi Uzm. Dr. Selda Handan Karahan "Ülkemizde 2022 yılında canlı doğan bebeklerin yüzde 12,9'u (129 bin 557) hayata erken başladı. Bu bebeklerin yüzde 3,4 ü çok küçük prematüre yani 28 hafta altıydı.

Dünyada ise her yıl 13 milyondan fazla bebek erken doğuyor; 2,6 milyon bebek gebeliğin son üç ayında veya doğum sırasında ölüyor. Her yıl erken doğuma bağlı olarak 303 bin anne ölümü meydana geliyor" dedi.

GEBELİ PLANLAMA AŞAMASINDA DANIŞILMASI GEREKENLER

Erken doğumun bir hastalık olmadığını vurgulayan Dr. Karahan "Erken doğumu önlemek için gebelik planlama aşmasından itibaren kadın doğum uzmanına ve aile hekimine başvurulmalı ve bilgi alınmalıdır.

Gebelik esnasında yapılması gereken tetkikler ve aşılar, vitaminler, ilaçlar hem bebeğin gelişimi hem de sağlıklı bir gebelik için gereklidir. Prematüre bebeklerde sağlık profesyonellerinin desteğiyle sağlıklı bir hayat şansına sahip olabilir" dedi" dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber