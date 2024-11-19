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Pençe-Kilit'te yeni aşama

TSK'nın 2021 yılında başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'yla Irak sınırı teröristlerden temizlendi. Kilidin kapanması an meselesi. Şimdi ikinci aşamaya geçildi ve 30 kilometre derinlikteki bu alanda ulaşım altyapısı kuruluyor. Daha sonra PKK'nın yuvalandığı Sincar, Süleymaniye, Mahmur ve Kandil'e operasyonlar hızlanacak.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 07:55, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 07:56
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Pençe-Kilit'te yeni aşama

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) 2021 yılında Irak'ın kuzeyinde başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu devam ediyor. Terörle mücadelenin kritik aşaması 'Pençe-Kilit'te hedefe ulaşılırken, 378 kilometre uzunluğundaki Irak sınırında 30 kilometrelik derinlik terör unsurlarından arındırıldı. Irak'ın kuzeyine yapılan hava operasyonlarıyla ilk kuşak kapatıldı.

TERÖRÜN TÜM İZLERİ SİLİNECEK
Irak coğrafyasını 40 yıldır kendine göre dizayn eden PKK terör örgütünün tüm izleri silinecek. Irak kuzeyinde bulunan Hakurk'tan Sinat'a kadar olan bölgede örgütün ördüğü örümcek ağları temizlenecek. TSK, örgüt için anlamı bulunan dereler, tepeler ve mağaraları tek tek temizleyecek.

LOJİSTİK BAĞLANTI SAĞLANACAK
Kilidin perçinlenmesi için Irak kuzeyinde güvenlik sağlanan ilk emniyet kuşağının, 30 kilometre derinlikteki hattın hem gerisi hem de ilerisi stabilize hale getirilecek. Böylelikle lojistik daha sağlıklı bir şekilde yapılacak. Güvenli bölgeler, karakol ve üs bölgelerinin bulunduğu alanların en az 10 kilometre ilerisi güvenli hale getirilecek. Irak ordusu ve yerel unsurlarla birlikte ortak hareket edebilmek için onların da üs bölgesi ve karakol kurması sağlanacak. Irak'ın da karakol ve üs bölgesi kurmasıyla TSK ile sahada daha rahat koordine olunacak.

İKİNCİ HEDEF PKK İNLERİ
Irak'ta bir sonraki hedef PKK'nın yuvalandığı alanlar olacak. Kandil, Kandil'in kuluçka yuvası Mahmur, Karacak Dağı, Sincar ile örgüte eleman gönderilen Süleymaniye'deki terör inleri yerle bir edilecek. Söz konusu stratejik noktalarda yerel unsurlarla birlikte koordineli bir şekilde çalışılacak. Bölgede yerel unsurlarla birlikte hem havadan hem de karadan operasyon başlayacak. MİT'in de istihbari desteğiyle birlikte örgütün sözde elebaşlarının tespiti ve imhası yapılarak örgütün yuvaları dağıtılacak.

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