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Büyük Kongre öncesinde 728 ilçede yönetim belirlendi

AK Parti 2025'te toplayacağı 8'inci Olağan Büyük Kongre öncesinde ilçelerdeki kongrelerde sona yaklaştı.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 07:57, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 07:58
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Büyük Kongre öncesinde 728 ilçede yönetim belirlendi

Eylül ayından kongre süreci için düğmeye basan AK Parti'de, bir yandan saha çalışmaları bir yandan parti içi istişare mekanizması devam ediyor. 12 Ekim'de başlayan ilçe kongrelerinde 728 ilçedeki yönetim belirlendi. İlçe kongreleri ocak ayında tamamlanacak.

DELEGE İLE İSTİŞARE
AK Parti, kongre kapsamında ilçe kongreleri tamamlanan illerde de ortak akıl toplantıları düzenleniyor. Ortak akıl toplantıları il kongrelerinin tamamlanmasıyla il delegelerinin katılımı ile genişletilecek. Bu toplantılar, kongre sürecinin önemli bir aşamasını oluşturuyor. Delegelerin görüşleri, sürecin her aşamasında dikkate alınıyor ve sürecin şekillendirilmesinde etkin bir rol oynuyor. İlçe ve il delegelerinin tüm görüşleri, kurulan sisteme aktarılıyor. Bu araştırmalarla, toplumun farklı kesimlerinin görüşlerinin bir araya getirilmesi hedefleniyor.

Teşkilata saha talimatı
AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı bünyesinde faaliyetlerini sürdüren, AK Parti İletişim Merkezi (AKİM) sahaya iniyor. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında konu gündeme taşındı. Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Belgin Uygur, vatandaşın sorun ve taleplerine ilişkin çözüm sürecini hızlandırmak için AKİM'i sahaya indirmek istediğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletti. Erdoğan'ın ise yeni uygulamayı beğeni ile karşılayarak hayata geçirilmesi için talimat verdiği öğrenildi. AKİM, web ve mobil uygulamaları, çağrı merkezi, üç farklı dil seçeneğiyle AK Parti Genel Merkezi'nde ve 81 il başkanlığında vatandaşa hizmet sunuyor. Yeni uygulama ile "Mobil AKİM" süreci başlatılacak. Araçlar ile seyyar iletişim merkezleri kurulacak. Bu araçlar, vatandaşın ayağına kadar gidecek, sorunları dinleyecek.

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