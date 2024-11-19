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Karadeniz'de deprem riski bilinenden fazla

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rize'deki 4,7'lik depremle ilgili, "Doğu Karadeniz'de deprem riski bilinenden daha yüksek. Potansiyel diri fayları haritaladık" dedi.

Kaynak : Akşam
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 08:02, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:03
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Karadeniz'de deprem riski bilinenden fazla

Rize'nin Hemşin ilçesinde 15 Kasım'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem yıllardır 'düşük riskli' diye bilinen bölgeyle ilgili tartışmaları beraberinde getirdi. Uzmanlar 'endişelenecek bir şey yok' açıklaması yaparken Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Rize Hemşin depremiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Sözbilir, şunları söyledi: "Rize depremi de deprem tehlikesi göreceli düşük olan Doğu Karadeniz gibi bölgelerde de diri fayların varlığını göstermesi bakımından önemlidir. Doğanşehir- Malatya depremi 6 Şubat depremlerinde kırılan Çardak-Doğanşehir Faylarının kuzey ucunda gerçekleşti. Bu da Malatya Fayı'nın 6 Şubat depremlerinden sonra etkilendiğini göstermektedir."

Prof. Dr. Sözbilir 2014- 2018' de diri fay hatlarında yaptıkları çalışmayı AKŞAM'la paylaştı. Sözbilir, bölgede son 100 yılda 6 büyüklüğünü aşan deprem olmadığını belirterek, "Fakat bölgede son 10 yılda yaptığımız çalışmalar, 6'dan büyük deprem üretme potansiyeli olan fayların olduğunu gösteriyor" dedi.

"DİRİ FAYLAR TESPİT ETTİK"

Hemşin-Rize depremi Karadeniz Fayı ile Kuzeydoğu Anadolu Fayı arasında sıkışan Doğu Pontid yükselimiyle ilgili bir deprem niteliği taşıdığını belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu bölgede, Dokuz Eylül Üniversitesi olarak 2014-2018 yılında yaptığımız çalışmalarda, Trabzon ile Rize arasında potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilecek fay hatları haritalamıştık. Bu bölgede gerek deniz kıyısı boyunca gerek deniz içinde ve gerekse de daha güneyde dağlık alanda çok sayıda fay saptamıştık. Bu fayların bir kısmı, potansiyel diri fay sınıfında değerlendirilebilir. Bu durumda Doğu Karadeniz bölgesindeki deprem tehlikesinin bilinenden daha yüksek olduğu ve bölgenin yeni veriler ışığında yeniden değerlendirilmesi gerekmektedir" dedi.

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