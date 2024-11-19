Kılıçdaroğlu'dan 'Safları sıklaştırın' çağrısı

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, duruşma öncesi sosyal medyadan "Safları sıklaştırın" başlıklı bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu videoda, cuma günkü duruşmaya savunma yapmak için katılacağını söyledi.

"Dostlar safları sıklaştırın. Korkmayın birlikte başaracağız." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımına Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da sosyal medyadan destek verdi.

Duruşmaya bizzat katılacağını belirten Yavaş, "Bu dava, sadece Kılıçdaroğlu'nun davası değil, hepimizin davasıdır. Adalet tecelli edene kadar Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında olacağız." dedi.

İMAMOĞLU'NDA DA PAYLAŞIM GELDİ

Kılıçdaroğlu'nun paylaşımının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Bizim safımız belli, bu milletin tam yanı" başlıklı bir video paylaştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da duruşmada Kılıçdaroğlu'nun yanında olacaklarına yönelik paylaşımda bulundu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 22 Kasım'daki duruşmaya katılacak.