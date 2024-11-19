İş cinayeti; asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
66 ilde FETÖ'ye 'kıskaç' operasyonu: 459 gözaltı
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sağlık Sigortasında Öğretmenlere Özel %10 İndirim!
Sponsorlu İçerik
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
Yeni liste yayımlandı! Sucuktan zeytinyağına sahtecilik listesi genişliyor
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
'Konutlarda kullanılan elektriğin tamamı yenilenebilir enerjiden'
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Rize'de heyelan: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 53 gözaltı kararı
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Kadıköy Belediyesi işçilerinin aldığı grev kararı bir dakika sürdü
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Yeni 50 TL ve 5 TL banknotlar tedavüle çıkıyor
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Petrolde yerli üretim iki katına çıktı
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Ete 'kırmızı' alarm! Hayvan sayısı azaldıkça fiyatlar zamlanıyor
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Yenidoğan çetesi davasının ilk duruşması yarına ertelendi
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Korsan yemin soruşturması büyüyor: Komutanlar da ihraç talebiyle disiplin kurulunda!
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Boşanma aşamasında, çocuğunu tehdit eden baba gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de kıtlık riski 'felaket' düzeyine ulaştı
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
Cevdet Yılmaz: Yeni bir Siber Güvenlik Başkanlığı oluşturuyoruz
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
AK Parti'den ihracı istenen teğmenlerle ilgili açıklama
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
'SGK'dan daha fazla para almak için entübe yazıyorduk'
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Emekli aylığında 2025 farkı masada: Dilekçe için 15 Aralık uyarısı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Kadınlarla 'yakınlık' kurduğu mesajları ortaya çıkan müdür açığa alındı
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Cumhurbaşkanı yardımcısından 'enflasyon' açıklaması: Bir anda olmuyor bu işler
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
Yasa dışı bahis ve kumar oynatanlara hapis, oynayanlara para cezası
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
MSB kaynakları: Kılıçlı yeminde sorumluluğu olanlar disipline sevk edildi
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Bankaların ATM doldurma sıklığı arttı!
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
Demokrat Parti'de iki milletvekili istifa etti
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
MEB, LGS'ye yönelik örnek soruları yayımladı
Benzinde 62 kuruşluk indirim
Benzinde 62 kuruşluk indirim
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
'Yenidoğan çetesi' davasında 47 sanık hakim karşısında
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Doğum sonrası ücretli izin 6 aya mı çıkıyor?
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İş cinayeti; asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 08:40, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 08:42
Yazdır
İş cinayeti; asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Olay, saat 14.40 sıralarında Çankaya ilçesi Ümit Mahallesi'ne bağlı Meksika Caddesi'ndeki bir şantiyede gerçekleşti. İnşaatta çalışan Mehmet Aldaş, 2. katın asansör boşluğundan tahta zemin üzerine düştü. Yaklaşık 7 metre yükseklikten düşen Aldaş'ı yerde hareketsiz şekilde gören diğer işçilerin ihbarı üzerine şantiye alanına polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aldaş, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye ulaştırılan yaralının leğen kemiğinde, omurgasında, kalçasında kırıklar tespit edilirken, iç kanamasının olduğu da öğrenildi. Kalbi duran Aldaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Güvenlik önlemlerini almadı iddiası

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, iddiaya göre güvenlik önlemleri konusunda yapılan uyarılara rağmen Mehmet Aldaş'ın önlem almadığı iddia edildi. (DHA)

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber