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Rize'de 1 kişinin öldüğü heyelana dair Validen açıklama

Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Vali İhsan Selim Baydaş; "Yükseklere kar yağdığı için belli bir rakımın üzerinde sel riski de taşkın riski de beklemiyoruz ama uzun süredir yağış devam ettiği, toprak da suya doyduğu için heyelan riski var" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 19 Kasım 2024 16:36, Son Güncelleme : 19 Kasım 2024 17:03
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Yağışın etkili olduğu ilçeye bağlı Eskipazar Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın arka tarafında bulunan toprak kütlesi kaydı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Toprakla dolan apartmanın giriş katındaki Yakup Bayraktar hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'si, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Ekipler, biri olayda zarar gören olmak üzere risk taşıyan 3 binayı tamamen, 4 binayı ise kısmen tahliye etti. Konutlarından çıkarılan 91 kişi, kamu misafirhanelerine yerleştirildi. Heyelanlı alana güvenlik şeridi çekildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan Vali İhsan Selim Baydaş, gazetecilere, söz konusu olayın sabah 06.30-06.40 civarında meydana geldiğini belirterek, "Çayeli ilçe merkezindeki bir binamızın arkasında meydana gelen heyelanın, binanın birinci katına gelmesi neticesinde hasar oluştu. Burada da bir vatandaşımız maalesef vefat etti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Baydaş, yaralılardan 2'sinin ayakta tedavilerinin ardından hastaneden ayrıldığını, hayati tehlikesi olmayan 2'sinin tedavi altında olduğunu ifade ederek, "Tedbiren bu cadde üzerinde binaya bitişik evlerdeki, binalardaki daireleri boşaltıyoruz. Zaten heyelana maruz kalan binayı boşaltmıştık. Sağında ve solundaki binaları da boşaltıyoruz, kamu misafirhanelerinde misafir edeceğiz. Binaların teknik incelemesi sonrası yapısal hasar yoksa eğer vatandaşlarımızın tekrar dairelerine dönmelerine müsaade edeceğiz." diye konuştu.

- "Vatandaşlarımızı özellikle heyelan riski olan yerlerde dikkatli olmaya davet ediyorum"

Olayın ilk anından itibaren ilgili ekiplerin sahada olduklarına işaret eden Baydaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ciddi de bir yağış devam ediyor. Şu an yaklaşık 120 kilo düzeyinde geceden beri devam eden yağış. Bir miktar daha yağacağa benziyor meteorolojinin bize bildirdiği uyarıya göre. Vatandaşlarımızı özellikle heyelan riski olan yerlerde dikkatli olmaya davet ediyorum. Yükseklere kar yağdığı için belli bir rakımın üzerinde sel riski de taşkın riski de beklemiyoruz ama uzun süredir yağış devam ettiği, toprak da suya doyduğu için heyelan riski var. Geçtiğimiz ay yüzlerce kilo, hatta 10 günlük periyotta 600 kilo yağmur yağmıştı şehrimize ortalama. Taşkın veya sel riski yok ama heyelan konusunda uyarılarımızı sürdürmeye devam ediyoruz."

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi de ekiplerin, risk oluşturmaması için suyun yönünü başka alana yönlendirmeye çalıştığını belirterek, "Bu anlamda tabii bizi en çok üzen şey bir hemşehrimizin vefat etmesi ve hemşehrilerimizin yaralanması. Farklı yerlerden farklı ihbarlar geliyor. Az evvel bir arkadaşımız kendi mahallelerinde heyelan olduğunu, yolu kapattığını ifade ediyor. Yağmur böyle devam ettikçe ne kadar daha tehlikenin devam edeceğini, nerelerin kopacağını bilmiyoruz. Çünkü toprak suya doymuş. Uzun süredir yağmur yağıyordu. Deprem olması da toprakta bir hareketlilik meydana getirdi. Şimdi bu yağan yağmur da iki tabaka arasına girerek toprağın daha kaygan hale geldiğini teknik olarak düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, vatandaşların mağduriyetlerini kısa sürede gidermek istediklerini kaydetti.

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